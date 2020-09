#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые был проведен в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, а позже инициативу поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и др.

Также 29 сентября отмечают День отоларинголога, Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction), День памяти трагедии Бабьего Яра.

Православные праздники 29 сентября

В этот день православная церковь чтит память мученицы Людмилы, княгини Чешской, которая при соблюдении традиций христианской веры была убита своей невесткой.

Людмила вышла замуж за чешского князя Боривоя и вместе с мужем приняла святое крещение от святителя Мефодия.

Став христианами, супруги заботилось о просвещении своего народа. Рано овдовев, святая Людмила вела суровую жизнь и продолжала заботиться о Церкви в правление сына Вратислава. Это вызвало ненaвисть невестки Драгомиры.

Святая Людмила пошла в город Течин, где во время молитвы была yдyшена убийцами, которых послала Драгомира. Мощи святой были погребены у городской стены. Над ее мoгилой стали происходить чудесные знамения и многочисленные исцеления.

Приметы на Людмилы: что нельзя делать

Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой.

Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная.

Если плюсовая температура за окном, то холода наступят нескоро.

Галки в стаи собрались – к ясной погоде.

Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой.

Звезды утром мерцают – к перемене погоды.

Скворцы в теплые края не полетели – тепло будет продолжаться еще долгое время.

Девушка, родившаяся в этот день, будет иметь необычный голос.

Сны, которые приснились – вещие.

Что нельзя делать:

Нельзя в этот день начинать новых дел.

Целоваться сегодня не желательно – к разлуке.

Если в дом залетела птица, то ее нельзя отпускать. Нужно продержать ее до весны и вылечить.

Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок.

29 сентября: этот день в истории

1515 – подписан Вечный мир между Швейцарией и Францией.

1621 – между Речью Посполитой и Османской Империей заключен Хотинский договор.

1650 – в Лондоне открыто первое в мире брачное агентство.

1829 – в Лондоне создана гражданская полиция, впоследствии – Скотланд-Ярд.

1897 – в Буэнос-Айресе впервые исполнено танго.

1916 – зафиксирован первый в мире миллиардер – Джон Рокфеллер.

1926 – закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.

1941 – начало массовых убийств пленных фашистскими захватчиками в Бабьем Яру вблизи Киева.

Именинники 29 сентября

1547 – Мигель де Сервантес Сааведра, испанский писатель, автор “Дон Кихота”.

1571 – Микеланджело Караваджо, итальянский живописец.

1845 – Иван Карпенко-Карый, украинский писатель.

1866 – Михаил Грушевский, украинский историк, политик, общественный деятель, 1-й председатель Украинской Центральной Рады.

1935 – Джерри Ли Льюис, американский певец, композитор, один из основоположников рок-н-ролла.

1936 – Алла Демидова, советская и российская актриса театра и кино.

1976 – Андрей Шевченко, украинский футболист, тренер сборной Украины.

1989 – Евгений Коноплянка, украинский футболист.

Именинники 29 сентября: Виктор, Иосиф, Людмила, Михаил, Гавриил, Рафаил.