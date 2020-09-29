Во вторник, 29 сентября, в США состоится первый раунд дебатов между главными кандидатами на пост президента страны: республиканцем и нынешним американским лидером Дональдом Трампои и демократом Джо Байденом.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Дебаты стартуют в девять вечера по Вашингтону, и продлятся 90 минут без рекламы; кандидаты будут иметь по 15 минут на аргументацию по каждому из пунктов.

В первом раунде дебатов Трамп и Байден будут говорить о результатах своей работы на высоких должностях, назначении судьи Верховного суда США, коронавирусе, экономике, о протестах против расовой дискриминации.

Также политики затронут тему избирательного процесса.

Организацией хода дебатов занимался журналист телеканала Fox News Крис Уоллес. Как известно, этот телеканал открыто поддерживает Республиканскую партию.

Уоллеса уже раскритиковали сторонники Байдена. Более 30 сенаторов-демократов подписали письмо с призывом включить в дебаты вопрос о шагах с целью предотвратить изменения климата.

В издании отметили, что Байден и Трамп по-разному готовятся к дебатам. В штабе нынешнего президента США отметили, что Трампу в подготовке помогали личный адвокат и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, а также республиканец Крис Кристи.

“Мы немного готовились к дебатам перед приходом”, — сказал Трамп.

Но в штабе Байдена иная ситуация. Там заявили, что готовятся к дебатам основательно. Байден тренируется атаковать и отбивать атаки Трампа в полевых условиях. Роль Трампа выполняет Билл Бауэр, советник Байдена и бывший юрист Белого дома.