В четверг, 29 октября, в мире отмечают Всемирный день борьбы с инсультом, а также – Международный день псориаза. В Украине сегодня День военного финансиста ВСУ, в Турции – День Республики, а в Сербии – День Конституции.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) был установлен в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с инсультом с целью призыва к срочным и активным действиям по предотвращению этого заболевания во всем мире.

Международный день псориаза (World Psoriasis Day) – еще одна медицинская дата, которая была инициирована в 2004 году с целью донести до общества информацию о том, что псориаз не является заразным, а также проблемы людей, страдающих от этого заболевания, профилактику и способы лечения.

День военного финансиста Вооруженных Сил Украины был основан в 1999 году с целью повышения авторитета служащих, несущих службу в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы Вооруженных сил Украины в целом.

День Республики в Турции установлен в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 году, когда в результате поправок в Конституцию Турции распалась Османская империя.

День принятия Конституции Сербии празднуется в честь провозглашенного проекта новой Конституции, принятой путем референдума в 2006 году.

Православные христиане 29 октября почитают память мученика Лонгина Сотника. Наши предки считали святого не только целителем глазных болезней, но и защитником дома от нечистой силы. Верили, что он стоит у ворот и оберегает человеческое жилище от различных опасностей. В этот день все умывались холодной водой (из колодца или ключа). Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. Некоторые для улучшения остроты зрения заставляли детей смотреть на воду несколько часов подряд.

В это народный праздник выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что свет обладает целебной силой и, просочившись теплом, одежда будет согревать и лечить тело всю зиму. На солнце выходили погреться пожилые и больные люди. Они верили, что полученное тепло и свет помогут им пережить зиму.

Приметы

Сильный и порывистый ветер – к дождю.

Юго-западный ветер – к ненастью.

Дождь утром идет – скоро закончится.

Облака на небе редкие – к морозной погоде.

Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.

Ночью небо звездное – к хорошей погоде.

Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.

Тучи против ветра идут – к дождю.

Тучи опускаются – к ненастью.

Иней на деревьях – к потеплению.

Что нельзя делать:

В этот день очень напряженная энергетика, он неудачный, так что не делайте ничего важного. Могут произойти неприятные случайности, потери и кражи. Избегайте большого скопления людей, и не покупайте ничего значительного, это не принесет вам радости.

Чтобы не принести с работы домой чужую беду, уходя с нее начертите углем или карандашом на подошвах обуви крест.

Сегодня нельзя носить залежавшуюся одежду.

Также нельзя дома держать мусор и грязь. Поэтому это удобное время вынести весь хлам и сделать уборку.

В этот день не рекомендуется занимать деньги и осуществлять серьезные финансовые операции.

Именинники: Евгений, Алексей, Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

29 октября: этот день в истории

1863 — на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест.

1929 – день биржевого краха Уолл-Стрит в Америке, известный как “Черный вторник”.

1945 — в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента).

1969 – состоялась первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках американского проекта ARPANET, что считается днем рождения Интернета.

1998 – Америка запустила в космос самого старого астронавта – Джона Гленна в возрасте 77 лет.

2011 – во Львове открыт стадион Арена Львов, приуроченный к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Кто родился 29 октября

1873 – Яков Усачев, русский физик, основоположник науки о резании металлов.

1880 – Абрам Иоффе, физик, академик, исследователь полупроводников.

1944 – Денни Лэйн, британский музыкант-мультиинструменталист, автор песен.

1961 – Алексей Горбунов, украинский актер театра и кино.

1971 – Вайнона Райдер, американская актриса