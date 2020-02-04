Об этом сообщил в Facebook зампредседателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.
По словам Пантелеева, батарейки отправятся на переработку в апреле.
“У нас суперновость! Сегодня КП “Киевкоммунсервис” подписал соглашение с подрядчиком — ООО “Экологические инвестиции” на вывоз 70 тонн батареек на завод GreenWEEE, что находится в Румынии. Уже в начале апреля почти 3,5 млн поедут на переработку, а не на полигоны”, — сообщил он.
- Напомним, в январе 2019 года на территории всех районов Киева установили 139 специальных контейнеров для сбора “опасного мусора”: батареек, лампочек, термометров и так далее. В Сети доступна интерактивная карта расположения баков.