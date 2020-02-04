Около 3, 5 млн использованных батареек, которые жители Киева сдавали в течение года, отправятся на переработку в Румынию.

Об этом сообщил в Facebook зампредседателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, батарейки отправятся на переработку в апреле.

“У нас суперновость! Сегодня КП “Киевкоммунсервис” подписал соглашение с подрядчиком — ООО “Экологические инвестиции” на вывоз 70 тонн батареек на завод GreenWEEE, что находится в Румынии. Уже в начале апреля почти 3,5 млн поедут на переработку, а не на полигоны”, — сообщил он.