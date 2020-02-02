3 февраля Центробанк Китая введет $174 млрд через обратное репо

В понедельник, 3 февраля, Центральный банк Китая введет на рынки ликвидность на сумму 1,2 трлн юаней (173,8 млрд долларов) посредством операций обратного репо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Данное сообщение Центробанк опубликовал сегодня.

Также сообщается, что общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд юаней выше, чем за тот же период в 2019 году.

Репо – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.