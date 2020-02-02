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01 февраля

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3 февраля Центробанк Китая введет $174 млрд через обратное репо

В понедельник, 3 февраля, Центральный банк Китая введет на рынки ликвидность на сумму 1,2 трлн юаней (173,8 млрд долларов) посредством операций обратного репо.

Воскресенье, 2 февраля 2020, 10:47

Об этом сообщает агентство Reuters.

Данное сообщение Центробанк опубликовал сегодня.

Также сообщается, что общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд юаней выше, чем за тот же период в 2019 году.

Репо – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.
  • В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев по возможности отложить поездки в Китай.
Теги: Китай, юань

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