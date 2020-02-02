3 февраля Центробанк Китая введет $174 млрд через обратное репо

Об этом сообщает агентство Reuters.
Данное сообщение Центробанк опубликовал сегодня.
Также сообщается, что общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд юаней выше, чем за тот же период в 2019 году.
Репо – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.
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