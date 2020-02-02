В понедельник, 3 февраля, в Киеве возможно ограничение движения транспорта в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом предупредили в Управлении государственной охраны Украины.

В частности, в УГО отметили, что ограничения возможны в утреннее время на Бориспольском шоссе. Граждан призвали воспользоваться, по возможности, общественным транспортом.

“Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 3 февраля в связи с визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице”, – сказано в сообщении.

Управление госохраны будет обеспечивать безопасность и сопровождать делегацию из Турецкой Республики на протяжении из визита в Украину.