21 февраля в Киеве состоится форум Level Up Ukraine 2020, который соберет более 600 предпринимателей, представителей власти и бизнес-ассоциаций для построения устойчивой модели взаимодействия на принципах "win-win". Мы расскажем о трех дискуссиях форума, которые необходимо посетить.

Принципы построения большего. На чём должно строиться успешное взаимодействие власти, бизнеса и общества

Эффективность бизнеса определяется общностью идей и слаженностью коммуникации между участниками процесса. Только в переговорном процессе достигаются взаимовыгодные условия, при которых рост бизнеса повышает привлекательность государства на международной арене и уровень жизни общества. Устойчивый качественный экономический рост, повышение доступности социальных благ, рост уровня и качества жизни невозможны без мобилизации ресурсов на основе активного взаимодействия бизнеса, власти и общества. Модель взаимодействия, которая эффективно функционирует и является инструментом сближения различных общественных интересов, способна обеспечить рост уровня и качества жизни граждан.

На форуме Level Up Ukraine 2020 состоится панельная дисскусия на тему: “Взаимодействие: принципы создания большего”, участники которого будут вырабатывать идеи для создания устойчивых связей между бизнесом, власти и общества на принципах “win-win”.

Спикерами панели будут: соавтор и организатор форума Level UP Ukraine, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Рольф Барон фон Хохенхау, глава правления Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук, основатель CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук, исполнительный директор Aspen Institute Kyiv Юлия Тычковская, президент Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей Анатолий Кинах, член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса София Арасланова, основатель и президент ОО “Ассоциация собственников семейных компаний Украины” (FBN Ukraine) Владислав Бурда, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Модераторами панели станут соавтор и организатор форума Level UP Ukraine, Founder и CEO UNA//PARTNERS, вице-президент Ассоциации Налогоплательщиков Украины Наталья Ульянова и доктор философии, специалист по мировым проблемам фасилитатор, соучредитель, президент и учебный директор Института Глубинной Демократии Макс Шупбах.

Развитие концессионных механизмов. Новые инвестиции в инфраструктуру

Концессионные механизмы модернизации инфраструктуры в Украине только начинают внедряться в жизнь.Основы были заложены законом “О концессии”, который вступил в силу в октябре 2019 года.

Целью закона является усовершенствование правового регулирования концессионной деятельности, которая обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры.

Закон вводит прозрачную процедуру выбора, создает возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов и конкурсной документации, предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов, предоставляет надежные гарантии для концессионеров и кредиторов, обеспечивает четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством и территориальной общиной права собственности на него.

Изменения в законе позволят привлечь стратегических инвесторов в такие объекты инфраструктуры, как морские и речные порты, автомобильные магистрали, железная дорога, региональные аэропорты. Частные инвесторы смогут обеспечить масштабное финансирование для модернизации инфраструктуры, что повысит качество жизни граждан и благосостояние страны.

На форуме Level Up Ukraine будет затронута тематика инвестиций, приватизации, концессий и возможности реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства.

Участниками круглого стола “Инвестиции в инфраструктуру. Вопросы развития концессии и приватизации” будут: глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове, член Группы Всемирного банка Джейсон Пелмар, директор департамента привлечения инвестиций Министерства экономики и торговли Украины Ирина Новикова, партнер компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили, CEO авикомпании “Международные авиалинии Украины” Евгений Дыхне, глава Херсонской областной государственного администрации Юрий Гусев, заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий, основатель инновационного startup REAL MATRIX Алексей Немерюк.

Рынок земли: новые механизмы для результативной реформы

В ноябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”, согласно которому переход к модели свободной купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения должен состояться с 1 октября 2020 года. Весной 2020 года законопроект может быть во втором чтении и в целом.

Дискуссионным вопросом остается допуск иностранного капитала к земельному рынку, размер пая в одни руки, доступность кредитов для малых и средних фермерских хозяйств и целый ряд других моментов.

В рамках форума Level Up Ukraine 2020 состоится круглый стол “Земельный вопрос: Какой механизм должен заработать в Украине, чтобы реформа сработала?”, где обсудят наиболее актуальные вопросы, связанные с земельной реформой.

Участниками круглого стола станут: советник Премьер-министра по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак, член Правления НБУ Яков Смолий, экс-заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Андрей Дыкун, член и председатель комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Слободяник, директор по корпоративному бизнесу “Альфа-Банк” Алексей Ступак и представители профильного комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

21 февраля decision maker’ы соберутся, чтобы понять с какой целью объединятся объединения, какой сектор экономики наиболее привлекателен для инвестиций и как образование влияет на создание экосистем в стране.

Идейными вдохновителями и неизменными организаторами Форума являются Наталья Ульянова – Founder и СEO UNA Partners, эксперт в сфере налогового и бизнес консультирования и Григол Катамадзе – Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Генеральным партнером и соорганизатором Форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии – Georgian Industrial Group. Стратегический партнер Форума – импортер, дистрибьютор алкогольной продукции компания БЭЛЬ.

Инициативу также поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические комапании Індар, Фармак, БХФЗ, телеком-компания Vodafone и междунароная IT- компания Powercode.