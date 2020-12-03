3 декабря в мире отмечают Международный день людей с инвалидностью, Всемирный день компьютерной графики, Международный день борьбы против пестицидов.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День яблочного пирога, День крыши над головой, на Кубе – День врача, в Индии – День адвоката, в Индии, Испании – День святого Франциска Ксаверия.

Этот день в истории:

1775 – Впервые поднят звездно-полосатый флаг США.

1818 – Иллинойс стал двадцать первым штатом Соединенных Штатов Америки.

1879 – Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал работу лампы накаливания (с угольной нитью в вакуумной стеклянной колбе), которая могла непрерывно гореть в течение 4:00.

1910 – в Париже продемонстрировали первую неоновую лампу, которую изобрел французский физик Жорж Клод.

1912 – Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписали с Османской империей перемирие, положившее конец Первой балканской войне.

1932 – постановлением Совета Народных Комиссаров УССР запрещена торговля мясом и скотом в областях Украины, уклоняющихся от выполнения плана заготовки мяса. Постановление стала одной из причин Голодомора 1932-33 годов.

1959 – в Ленинграде сдали в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол “Ленин”.

1967 – южноафриканский хирург Кристиан Барнард совершил в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца.

1973 – Американский “Пионер-10” стал первым космическим аппаратом, который пролетел у Юпитеру.

1976 – В Киеве сдан в эксплуатацию Северный мост.

1979 – Референдум в Иране одобрил проект конституции страны, которая закрепила курс на исламизацию общества: введена система шариатского судопроизводства, исламского образования, женщины теперь должны обязательно носить чадру.

1979 – В Цинциннати (штат Огайо) во время толкотни в концертном зале Риверфронт-Колизеум, где должен был состояться концерт группы The Who, погибли 11 человек.

1984 – Произошла одна из крупнейших в истории промышленных катастроф – в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибло более 2000 человек, а 20 000 – потеряли зрение.

1989 – руководитель СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заявили о завершении «холодной войны».

1992 – Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем ​​инвалидов.

2002 – в провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты.

2004 – Верховный Суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы (действия Центральной избирательной комиссии признаны незаконными, а протокол ЦИК – недействительным).

2010 – ночью милиция и спецподразделение “Беркут” силой демонтировали палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на Майдане Незалежности в Киеве.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память святого Прокла, который занимался обездоленными и слабыми, а также был известен многочисленными чудесами. Другие названия праздника: “Прокл”, “День Прокла и проклятий”, “Проклиначи нечисти”.

Что сегодня нельзя делать:

Если необходимо отправляться в дальний путь, то этот день не подойдет, постарайтесь перенести поездку. Также постарайтесь не ссориться с окружающими, а наоборот будьте доброжелательными и приветливыми.

Приметы на 3 декабря:

Утром 3 декабря заснежило – до полудня ожидается оттепель.

Полина трещат в печи – примета к морозу.

На небе перьевые облака – приближается метель.

Если в проклятий день пойдет дождь, то и в третий день лета тоже будет лить.

Снегири заливаются 3 декабря – примета к вьюге.

Куры на Прокла друг к другу жмутся – быть холода.

День ангела отмечают: Иларион, Александр, Алексей, Анна, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исаак, Фекла.