В пятницу, 3 июля, в мире отмечают День тайной дружбы. Согласно народному календарю, в этот день удача улыбается тем, кто занимается перепелиным промыслом.

#Буквы собрали интересные факты об этом дне.

В Беларуси сегодня День независимости, а на Виргинских островах в США – День освобождения от рабства.

День тайной дружбы

Этот день решили отмечать отдельно от традиционного Дня дружбы, вкладывая особый смысл в понятие “тайного” товарищества. Как правило, “тайная” дружба происходит в том случае, когда людям по какой-то причине крайне необходимо скрыть взаимоотношения.

К примеру, коллеги по работе или конкуренты в бизнес могут быть отличными друзьями, чтобы разделять работу и личное – предпочитают молчать о дружеских интересах.

Но есть и не совсем формальные тайные друзья. Таковыми могут быть животные. К примеру, молодая девушка может тайно дружить с немецкой овчаркой, которую не может забрать из приюта по определенным причинам.

Православные праздники 3 июля

Православная церковь 3 июля чтит память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Другие названия праздника: “Мефодий Погодоуказатель”, “Паутинный день”, “Нефедов день”, “Тенетник”.

Он жил в третьем веке на территории Малой Азии и был известен своим монашеским смирением. Занимался обучением своей паствы, пытался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. В 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти.

После смерти Мефодия осталось много его произведений, которые посвящены защите христианства и толкования священного писания.

В народе этот день был праздником любителей перепелиного промысла. Уже поспели хлеба и в полях изобилие птиц, поэтому охота на них считалась легкой. Охотники с нетерпением ждали начало сезона, но в это время ходить с ружьем в лес и поле еще запрещалось. Но на Мефодия каждый охотник стремился поймать хоть одну птицу. Именно поймать, а не подстрелить. Тогда, согласно поверью, весь год охота будет успешной.

Небывалую удачу во всех делах сулила встреча с белым перепелом.

Приметы 3 июля: что нельзя делать

В этот день, согласно народному календарю, наблюдали за пауками. К примеру, если паук не раскидывает свои сети для ловли насекомых, то будет дождь или сильный ветер. Перед наступлением непогоды пауки нередко сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно прячутся в щели. Увидели паука за работой – значит, погода в ближайшее время наладится.

В этот день часто бывают грозы и громы. По приметам, дождь, начавшийся на Мефодия, будет еще сорок дней идти.

Пауки плетут паутину – погода наладится.

Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящее ненастье с ураганами.

Муравьи прячутся в домик – к сильным ветрам.

Перепела кричат, не умолкая – к дождю.

Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем суровее будет зима.

Лебеди кричат вечером – к непогоде.

Где в этот день ухает сова, там может случиться пожар.

Идет дождь – значит, такая погода продлится еще сорок дней.

Что нельзя делать:

Ссориться с близкими. Наоборот, этот день благоприятный для примирений.

Выбрасывать остатки со стола. Считается, что нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

Выносить из дома мусор и хлам – это грозит бедностью.

3 июля: этот день в истории

1528 — Папа Римский Климент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации.

1863 — Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию “Королева Элеонора и Прекрасная Розамунда”.

1885 — украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи “Братство святого Николая”.

1886 — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.

1917 — в США отменено положение о том, что смотровыми офицерами на американских кораблях могут быть только граждане США.

1928 — в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

2005 — в Испании вступил в силу закон об однополых браках.

2018 — датские ученые впервые создали искусственный человеческий яичник.

Именинники 3 июля

1883 — Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель.

1935 — Харрисон Шмитт, американский астронавт, участник лунной программы на “Аполлоне-17”.

1960 – Винс Кларк, британский синтипоп-музыкант, автор песен, один из основателей Depeche Mode.

1962 — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии “Золотой глобус”.

1964 — Алексей Серебряков, актер театра и кино, народный артист РФ.

1987 — Себастьян Феттель, немецкий автогонщик, четырёхкратный чемпион мира в классе “Формула-1”.

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Анатолий, Гиацинт, Фома, Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.