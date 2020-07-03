#Буквы собрали интересные факты об этом дне.
В Беларуси сегодня День независимости, а на Виргинских островах в США – День освобождения от рабства.
День тайной дружбы
Этот день решили отмечать отдельно от традиционного Дня дружбы, вкладывая особый смысл в понятие “тайного” товарищества. Как правило, “тайная” дружба происходит в том случае, когда людям по какой-то причине крайне необходимо скрыть взаимоотношения.
К примеру, коллеги по работе или конкуренты в бизнес могут быть отличными друзьями, чтобы разделять работу и личное – предпочитают молчать о дружеских интересах.
Но есть и не совсем формальные тайные друзья. Таковыми могут быть животные. К примеру, молодая девушка может тайно дружить с немецкой овчаркой, которую не может забрать из приюта по определенным причинам.
Православные праздники 3 июля
Православная церковь 3 июля чтит память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Другие названия праздника: “Мефодий Погодоуказатель”, “Паутинный день”, “Нефедов день”, “Тенетник”.
Он жил в третьем веке на территории Малой Азии и был известен своим монашеским смирением. Занимался обучением своей паствы, пытался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. В 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти.
После смерти Мефодия осталось много его произведений, которые посвящены защите христианства и толкования священного писания.
В народе этот день был праздником любителей перепелиного промысла. Уже поспели хлеба и в полях изобилие птиц, поэтому охота на них считалась легкой. Охотники с нетерпением ждали начало сезона, но в это время ходить с ружьем в лес и поле еще запрещалось. Но на Мефодия каждый охотник стремился поймать хоть одну птицу. Именно поймать, а не подстрелить. Тогда, согласно поверью, весь год охота будет успешной.
Небывалую удачу во всех делах сулила встреча с белым перепелом.
Приметы 3 июля: что нельзя делать
В этот день, согласно народному календарю, наблюдали за пауками. К примеру, если паук не раскидывает свои сети для ловли насекомых, то будет дождь или сильный ветер. Перед наступлением непогоды пауки нередко сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно прячутся в щели. Увидели паука за работой – значит, погода в ближайшее время наладится.
В этот день часто бывают грозы и громы. По приметам, дождь, начавшийся на Мефодия, будет еще сорок дней идти.
- Пауки плетут паутину – погода наладится.
- Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящее ненастье с ураганами.
- Муравьи прячутся в домик – к сильным ветрам.
- Перепела кричат, не умолкая – к дождю.
- Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем суровее будет зима.
- Лебеди кричат вечером – к непогоде.
- Где в этот день ухает сова, там может случиться пожар.
- Идет дождь – значит, такая погода продлится еще сорок дней.
Что нельзя делать:
- Ссориться с близкими. Наоборот, этот день благоприятный для примирений.
- Выбрасывать остатки со стола. Считается, что нужно отдавать все лишнее нуждающимся.
- Выносить из дома мусор и хлам – это грозит бедностью.
3 июля: этот день в истории
1528 — Папа Римский Климент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации.
1863 — Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию “Королева Элеонора и Прекрасная Розамунда”.
1885 — украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи “Братство святого Николая”.
1886 — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.
1917 — в США отменено положение о том, что смотровыми офицерами на американских кораблях могут быть только граждане США.
1928 — в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.
2005 — в Испании вступил в силу закон об однополых браках.
2018 — датские ученые впервые создали искусственный человеческий яичник.
Именинники 3 июля
1883 — Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель.
1935 — Харрисон Шмитт, американский астронавт, участник лунной программы на “Аполлоне-17”.
1960 – Винс Кларк, британский синтипоп-музыкант, автор песен, один из основателей Depeche Mode.
1962 — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии “Золотой глобус”.
1964 — Алексей Серебряков, актер театра и кино, народный артист РФ.
1987 — Себастьян Феттель, немецкий автогонщик, четырёхкратный чемпион мира в классе “Формула-1”.
Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Анатолий, Гиацинт, Фома, Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.