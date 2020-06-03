В среду, 3 июня, во всем мире отмечают День велосипеда и День бега, а также немало других национальных праздников. Также в этот день произошло немало интересных событий в истории.

#Буквы собрали интересные факты о некоторых из них.

В Намибии сегодня День вооруженных сил, в Черногории – День независимости, в Австралии – День Мабо, в США – День памяти конфедератов, а в Уганде – день мучеников.

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)

Этот праздник был учрежден ООН в 2018 году (резолюция 72/272), в честь надежного и самого экологически чистого вида транспорта. По этому поводу в организации разработали Проект общеевропейского генплана стимулирования велосипедного движения. Такую инициативу в ООН поддержали 56 государств.

Инициатором праздника выступил Туркменистан.

Как вид транспорта, велосипед используют уже более 200 лет. на первом велосипеде в его современной интерпретации можно было ехать со скоростью около 10 км/час.

Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров.

Всемирный день бега (Global Running Day)

Этот праздник отмечают с 2016 года в первую среду июня. Ранее этот праздник был популярным только на территории США. С 2009 года там его отмечали 1 июля.

Но через несколько лет сделать праздник международным предложили в организации IAAF. В 2018 году президент организации Себастьян Кое выступил с идеей проекта под названием “Обгоняя солнце”.

6 июня 2018 года Международная федерация легкой атлетики реализовала инициативу IAAF Run 24:1 цель которой — обогнать солнце. Участие в ней приняли 24 города, расположенных в 15 часовых поясах. В каждом городе в одно и то же время стартовали забеги на одну милю.

Сегодняшний праздник поддерживают многие марафоны и сообщества мира, в том числе марафоны мейджоры, AIMS, Европейская ассоциация легкой атлетики, BigSur Marathon, Strava, New York Road Runners, USA Track & Field и многие другие.

После пробежки в этот день принято выкладывать фото с хештегом #GlobalRunningDay.

День Мабо (Mabo Day)

Этот день празднуют в Австралии в честь дня рождения национального героя Эдди Мабо, который отстаивал интересы коренного населения материка.

Наиболее распространен этот праздник в местах традиционного проживания коренного населения, а на островах Торесса в этот день выходной. Это связано с тем, что именно на этом острове жили аборигены, пока туда не прибыли колонизаторы.

Сложности с тем, чтобы признать праздник общенациональным были связаны с тем, что британцы, как колонизаторы, считали население Торесса слишком примитивным. Последние продолжали отстаивать свои права на протяжении 200 лет, но все же не выдержали, так как оказались бессильны против европейского оружия и болезней.

Кульминацией противостояния считается иск, поданный Эдди Мабо (Eddie Koiki Mabo), Давидом Пасси и Джеймсом Райсом из племени Мериам с острова Марэй в проливе Торесса в Верховный Суд Австралии в 1982 году. Ответчиком по иску выступил штат Квинсленд, аннексировавший эти острова в 1879 году. Истцы ставили своей целью установить законных владельцев островов Мер, Даур и Вейэр — мест традиционного обитания племени Мериам.

В решении от 3 июня 1992 года Верховный Суд установил, что в доколониальные времена коренные народы владели землей согласно традиционному праву, фактически существующему и по сей день.

По сути, Верховный Суд подтвердил право аборигенов и жителей островов пролива Торесса владеть и пользоваться землей в местах их традиционного обитания. Это право получило название Native Title. Сам Мабо не дожил до принятия решения, так как умер в январе 1992 года в возрасте 56 лет.

Церковные праздники 3 июня

В этот день православная церковь отмечает день равноапостольных царя Константина, матери его царицы Елены и чад егo Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. Также сегодня проводится празднование чудотворной Владимирской иконы Божией Матери, которая по преданию была написана евангелистом Лукою на доске стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник.

В народе 3 июня отмечают Еленин день. В этот период сеяли лен и совершали обряды, чтобы он хорошо рос.

Приметы в Еленин день: что нельзя делать

Еленин день нельзя плести косы, чтобы волосы росли длинными и красивыми.

Если на Елену идет дождь, значит, осень будет ненастная.

Дождь с градом предвещало снег с крупой на Прокла 3 декабря.

Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.

Кукушка кукует – на хорошую погоду.

Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.

Звезды мерцают – к ненастью.

Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.

Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.

Луна в кругах – к пасмурной погоде.

Что нельзя делать:

Этот день в народной традиции закрепился за цветком васильком – созвучным по названию с именем святого покровителя Василиска. Считалось, что в этот день нельзя работать в поле, иначе вместо урожая получишь васильки и полынь.

3 июня: этот день в истории

1540 — Эрнандо де Сото первым из европейцев пересек горы Аппалачи.

1784 — Аннаполис (штат Мэриленд) перестал быть столицей США.

1785 — француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нём собаку с высоты 300 метров.

1837 — под Лондоном открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.

1846 — США отвоевали у Мексики поселение Йерба-Буэна. В январе следующего года оно было переименовано в Сан-Франциско.

1886 — по приказу правителя Уганды в Намгонго заживо сожгли 11 католических проповедников (ныне они стали католическими святыми — “угандийскими мучениками”).

1931 — в Великобритании телевидение Би-би-си провело прямую трансляцию финальных заездов со скачек “Дерби”.

1938 — Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения “дегенеративного искусства” (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).

1959 — Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющимся.

1964 — дебют The Rolling Stones на американском телевидении в программе “Шоу Дина Мартина”.

1965 — Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершён во время полета на корабле “Джемини-4”.

1970 — синтезирован первый искусственный ген.

1980 — вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

2006 — парламент Черногории провозгласил независимость страны.

Именинники 3 июня

1804 — Ричард Кобден, английский экономист и политический реформатор, основатель теории свободной торговли.

1881 — Михаил Ларионов, русский живописец, график, театральный художник, теоретик искусства.

1924 — Торстен Нильс Визель, шведский и американский врач-нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии (1981).

1926 – Константин Сытник, советский и украинский биолог, академик АН Украины, политический деятель.

1929 – Вернер Арбер, швейцарский генетик, лауреат Нобелевской премии (1978).

Поздравления с днем ангела сегодня принимают Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.