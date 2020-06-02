С 3 июня 2020 года Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что монеты номиналом 10 гривен станут в Украине действующим платежным средством. Ими можно будет расплачиваться в торговых сетях или осуществлять операции в банках.

Первый этап предполагает введение в обиход около 5 миллионов монет номиналом 10 гривен, распределенных между региональными подразделениями Национального банка.

“Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 грн на оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что новая монета изготовлена из цинкового сплава. Она существенно больше по размерам, чем монеты номиналом 1, 2 и 5 гривен.

На одной стороне монеты изображен гетман Иван Мазепа, а на другой номинал (10 гривен) в обрамлении древнерусского орнамента.