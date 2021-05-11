Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розкрили деталі кримінальних проваджень, фігурантами яких є депутати "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук та Тарас Козак.

Про це йшлося на брифінгу правоохоронців 11 травня.

Як сповіщалося, у вівторок генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри народним депутатам від “Опозиційної платформи — За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Одночасно з тим в приміщеннях нардепів проводили обшуки співробітники Служби безпеки.

На брифінгу генпрокурорка проінформувала, що депутатам оголошено про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 348 ККУ (замах на розграбування національних ресурсів на території Криму).

“На сьогоднішній день підозру оголошено за трьома епізодами”, — додала вона.

Про ці три епізоди і йшлося на спільному брифінгу генпрокурорки з очільником СБУ Іваном Бакановим.

Епізод 1. Розграбування національних ресурсів

Перший епізод пов’язаний зі сприяннями розграбуванню окупаційною владою Криму природних ресурсів півострова.

Венедіктова зазначила, що у 2014 році Росія незаконно окупувала Крим, на території якого містяться природні ресурси, що оцінюють у 2 трильйони гривень.

Одне з ключових кримських родовищ — родовище “Глибока”, ресурси якого оцінюють в 38 млрд гривень — було передано за сприяння Медведчука в управління окупаційній владі.

“У 2015 році наші підозрювані передали окупантам всю матеріальну та документальну базу цього родовища. Яким чином? Зараз поясню. В орбіті наших фігурантів є ТОВ “Нові проєкти”, яке до 2020 року було зареєстровано на території України (до ліквідації за рішення суду). У 2012 році цьому підприємству з орбіти Медведчука було надано спеціальний дозвіл на користування надрами родовища “Глибока”, — розповідає Венедіктова.

За версією слідства, після незаконної анексії півострова Медведчук, який мав зв’язки з владною верхівкою РФ, із залученнями Козака як пособника та перемовника організував передачу згаданого майна окупантам. Слідство розцінює ці дії як підривну діяльність проти України, зокрема, в економічній сфері.

Правоохоронці також надали аудіозаписи численних розмов Медведчука з заступником очільника уряду РФ Дмитром Козаком, у якій йшлося про перереєстрацію із грубими порушеннями згаданого вище ТОВ “Нові проєкти” на окупованій території.

Очільники СБУ та Генпрокуратури акцентують, що записи були отримані в рамках розслідування, а експертиза голосів та почерку підтвердила, що виявлені документи, що стосуються справи, заповнював саме Медведчук, і саме його голос чутно на плівках.

За словами Венедіктової, Медведчук навіть особисто звертався до президента РФ Володимира Путіна з проханням про зміщення кордонів військового полігону окупантів, оскільки наявна межа перетиналася з територією родовища.

“Є важливим той момент, що без вчинених Віктором Медведчуком і його спільниками дій, на думку спеціалістів, процес з підготовки та розробки окупантом родовища зайняв би роки і потребував би значних матеріальних ресурсів”, — наголосила вона.

Епізод 2. Злиття секретних даних про ЗСУ

Другий епізод пов’язаний з передачею Медведчуком та Козаком секретної інформації українських військових російській стороні.

“Друге кримінальне провадження, про яке ми хотіли поговорити, стосується і пана Медведчука, і пана Козака. Цей епізод стався в серпні 2020 року. Пан Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ (і скоріше за все перебуває там і сьогодні), секретні дані про розташування прихованого військово підрозділу Збройних Сил України, його особовий склад та бойову підготовку. Такий собі подарунок для Російської Федерації”, — сказав Баканов.

На переконання слідства, ця інформація призначалася саме російській владі.

“Що це таке, як не шкода обороноздатності нашої держави?”, — акцентував Баканов.

Епізод 3. Організація “Промінь”

Третій епізод пов’язаний зі сприянням вербуванню Росією громадян України.

Так, Медведчук і Козак створювали організацію “Промінь”. Ця організація нібито мала опікуватися питаннями, пов’язаними з організацією роботи та навчання українців в Російській Федерації.

Однак справжньою метою, за версією слідства, були збір персональних даних українців і їхнє вербування задля поширення через них пропаганди Російської Федерації з метою впливу на політику нашої держави.

“Це, на думку слідства, однозначно антиукраїнська діяльність”, — наголосив Баканов.

Венедіктова зазначила, що ці три епізоди — не єдині. Це певна кількість кримінальних проваджень відкрита, але звіт щодо них буде наданий пізніше. За словами очільниці Офісу генпрокурора, серед проваджень є і такі, що відкриті за зверненнями журналістів та активістів.