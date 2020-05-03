3 мая в мире отмечают День печати, День Солнца, День спама и многое другое.

Об этом рассказывают #Буквы.

3 мая в США празднуют День кексов с малиной, День медитации в саду, День благословения велосипедов, День паранормальных явлений, День шоколадного заварного крема, во Франции – Праздник попугая, в Японии – День Конституции, в Литве – День матери, в Польше – Праздник Третьего мая, или День Конституции, в Испании – Праздник майских крестов.

Памятные даты и события

В 1494 году испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

В 1908 году в 25 км от Бейрута (Ливан) на холме Харисса была установлена огромная белоснежная скульптура Девы Марии, которую стали именовать Ливанской Богоматерью, или Пресвятой Девой Харисской.

В 1937 году роман Маргарет Митчелл “Унесенные ветром” получил Пулитцеровскую премию.

В 1960 году вступило в силу Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли.

3 мая в 1978 году было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение – спам.

Что сегодня празднуют христиане

Сегодня Православная церковь чтит память преподобного Феодора Трихины. В народе день назвали Федор Неводник. Существует поверье, что в этот день души мертвых предков тоскуют по родственникам и земной жизни и приходят в наш мир. Но, чтобы душа могла пройти через преграду между мирами, нужно ее окликать и причитать.

В третье воскресенье после Пасхи церковь чтит святых жен-мироносиц, которые не побоялись до последнего находиться с Христом и остались верными Ему и до, и после казни. Они были первыми, кто узнал и о Его Воскресении. Это – Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа и Мария, Сусанна и другие.

Запреты и приметы

Рыбакам сегодня нельзя ловить рыбу – считается большим грехом;

Нельзя ссориться – можно расстроить души умерших предков;

Нельзя планировать важные дела, назначать свадьбы и крестины, можно только поминать умерших;

Если в этот день тепло и сухо – земля готова к посеву.

3 мая именины именины у Александра, Григория, Феодора, Анастасии и Гавриила.