Завтра, 3 марта, Конституционный суд Украины продолжит рассматривать жалобы на закон о люстрации - "Об очищении власти".

Об этом говорится в повестке дня.

Законом предусматривается, что ряд чиновников времен экс-президента Виктора Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти.

Заседание начнется в 10:00. Вопрос закона о люстрации стоит первым в повестке дня.

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17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека принял решение, что увольнение госслужащих на основании данного закона привело к нарушению их прав. Министр юстиции Денис Малюська в декабре заявил, что правительство будет инициировать пересмотр закона.

Закон “Об очищении власти” вступил в силу в октябре 2014 года. В 2015 году народные депутаты обратились в Конституционный суд с просьбой проверить закон на соответствие Конституции.

На данный момент решения нет.