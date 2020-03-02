Об этом говорится в повестке дня.
Законом предусматривается, что ряд чиновников времен экс-президента Виктора Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти.
Заседание начнется в 10:00. Вопрос закона о люстрации стоит первым в повестке дня.
17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека принял решение, что увольнение госслужащих на основании данного закона привело к нарушению их прав. Министр юстиции Денис Малюська в декабре заявил, что правительство будет инициировать пересмотр закона.
Закон “Об очищении власти” вступил в силу в октябре 2014 года. В 2015 году народные депутаты обратились в Конституционный суд с просьбой проверить закон на соответствие Конституции.
На данный момент решения нет.
- В октябре прошлого года в Верховную Раду был внесен законопроект, предусматривающий отмену закона о люстрации. Инициатором законопроекта № 2287 “О признании утратившим силу закона Украины “Об очистке власти” был народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский.
- 11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, спикера Верховной Рады, Генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.
- Законопроект об изменении закона о люстрации разработал экс-замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов.