Украинские выпускники старших классов серьезно задумываются, куда пойти учиться. Достойную конкуренцию национальным вузам составляют польские. Это и европейский диплом, и “мир посмотреть”, и востребованная специальность. Дело в том, что многих направлений, которым успешно обучают в Польше уже не первый год, в украинских вузах нет. Мы продолжаем “штамповать” юристов, экономистов, филологов.

Обучение у страны-соседа компьютеризировано и приближено к реалиям. Вам, скорее, понадобится замена тачскрина на смартфоне, чтобы работать на нем в документах, чем “ксерить” один учебник в 30 копиях на группу.

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Но вернемся к топовым специальностям. Что, к примеру, предлагает сеть Университетов ВСБ в Польше? О 3 необычных факультетах — далее.

Английский в бизнесе

Достойная конкуренция филологическим факультетам. Здесь студенты учатся не только разговаривать и читать на английском, но и применять его в работе, изучают профессиональную экономическую терминологию. Все это в комплексе с мощнейшей экономической теорией и практикой.

По окончанию учебы они компетентны в переводе сложной документации, синхронном переводе на переговорах, могут вести собственные дела за границей без необходимости нанимать переводчика (и/или экономиста). Таких спецов выпускают специально для работы в международных корпорациях.

Микробизнес

Почему ведение собственного бизнеса в Украине вызывает столько вопросов? Начинающие предприниматели совершают много ошибок — неправильно выбирают КВЭДы, профукивают бизнес-идеи, просрочивают налоги, путаются в бухгалтерии. Почему? Все просто: этому не учат в украинских вузах, но зато учат в польских.

К примеру, обучение в Польше на факультете “Микробизнеса” позволяет открыть собственное дело (любое) с нуля и заниматься микро-фирмой самому: от регистрации до найма/увольнения сотрудников. Выпускники компетентны в вопросах права, бухгалтерии, маркетинга, налогового законодательства.

Информатика в бизнесе

Выбрав эту специализацию, можно научиться создавать полезные бизнесу технологии и системы их защиты. В обучении так же присутствует микс экономики и ИТ: выпускники умеют создавать специализированное компьютерное ПО, которое затем используют на предприятиях для автоматизации процессов.

И, естественно, после окончания вуза без работы никто не останется: большая часть направлений в обучении создаются под “горящие” нужды Польши на рынке труда.