Сегодня, 3 августа, мир отмечает День арбуза и День поцелуев с зеркалом. В США - День кучки орехов, в Нигере - День посадки деревьев, День независимости, в Венесуэле - День флага, в Замбии - День фермера, в Сальвадоре - День Сан-Сальвадора, в Исландии - День торговли, в Канаде - Гражданский праздник, День британской Колумбии, в Гвинея-Бисау - День жертв колонизации, в Австралии - День пикника на Северной территории, в Непале - Праздник Священной Нити "Джанай пурнима".

Об этом рассказывают #Буквы.

Памятные даты

В 1492 году экспедиция Христофора Колумба вышла из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах – “Санта-Мария”, “Нинья” и “Пинта” – в поисках морского пути в Азию.

В 1778 в Милане открыли здание оперы “Ла Скала”.

В 1795 году основали Парижскую консерваторию.

В 1882 году Конгресс США запретил въезд в страну лунатикам, преступникам и сумасшедшим, а также на 10 лет запретил иммиграцию китайцев.

В 1908 году в Филадельфии открыли метро.

В 1958 году американская подводная лодка “Nautilus” впервые в истории достигла Северного полюса под водой.

1959 – в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.

1971 – Пол Маккартни создал рок-группу Wings.

В 2004 году запустили автоматическую межпланетную станцию ​​MESSENGER для исследования Меркурия.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня православная церковь чтит память святого Онуфрия Печерского и пророка Иезекииля. В народе день называют Онуфрий Молчаливый.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нужно делать молча, в тишине, иначе могут догнать неприятности и болезни.

Приметы на 3 августа

на Онуфрия во время работы нельзя разговаривать;

обильные росы на Онуфрия – к скудному урожаю льна;

на Онуфрия роса лежит до полудня.

Именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.