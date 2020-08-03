Об этом рассказывают #Буквы.
Памятные даты
В 1492 году экспедиция Христофора Колумба вышла из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах – “Санта-Мария”, “Нинья” и “Пинта” – в поисках морского пути в Азию.
В 1778 в Милане открыли здание оперы “Ла Скала”.
В 1795 году основали Парижскую консерваторию.
В 1882 году Конгресс США запретил въезд в страну лунатикам, преступникам и сумасшедшим, а также на 10 лет запретил иммиграцию китайцев.
В 1908 году в Филадельфии открыли метро.
В 1958 году американская подводная лодка “Nautilus” впервые в истории достигла Северного полюса под водой.
1959 – в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.
1971 – Пол Маккартни создал рок-группу Wings.
В 2004 году запустили автоматическую межпланетную станцию MESSENGER для исследования Меркурия.
Какой сегодня церковный праздник
Сегодня православная церковь чтит память святого Онуфрия Печерского и пророка Иезекииля. В народе день называют Онуфрий Молчаливый.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нужно делать молча, в тишине, иначе могут догнать неприятности и болезни.
Приметы на 3 августа
- на Онуфрия во время работы нельзя разговаривать;
- обильные росы на Онуфрия – к скудному урожаю льна;
- на Онуфрия роса лежит до полудня.
Именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.