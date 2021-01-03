Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День вишни в шоколаде, Фестиваль сонного дня, День женщин в рок-н-ролле, День позора, в Японии – Фестиваль Тамасесери, в Эстонии – День памяти борцов освободительной войны, в Буркина-Фасо – День революции, в Индонезии – День Министерства по делам религии.
Этот день в истории:
1431 – бургундский герцог продал за 10 000 франков Жанну Д’Арк, захваченную в плен в результате предательства, епископу Кошону, который действовал от имени английского короля.
1521 – Папа Римский Лев Х отлучил от римско-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви.
1888 – в Вашингтоне владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей (тогда соломинки изготавливали из бумаги).
1919 – Украинская Национальная Рада приняла постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве.
1924 – через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция нашла главное сокровище гробницы – каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг открыли, внутри оказалась золота гроб с мумией Тутанхамона.
1925 – Бенито Муссолини объявил себя диктатором Италии.
1957 – после 11 лет разработок компания Hamilton Watch представила первый в мире электронные часы.
1958 – островные владения Великобритании в Карибском море объединены в Вест-Индская Федерацию.
1959 – через 218 лет после открытия европейцами и через 92 года после приобретения в России по цене 2 цента за акр Аляска стала 49-м штатом США.
1992 – Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины.
1992 – Украина установила дипломатические отношения с США.
1992 – командующий Черноморским флотом И. Касатонов подписал приказ о выходе Черноморского флота из подчинения Генштаба в Москве и подчинения ЧФ Министерству обороны Украины. Приказ был отменен И. Касатоновым 10 января 1992.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь сегодня чтит память Прокопия Вятского – юродивого христианского святого. Считалось, если сегодня положить на стол серебряную ложку, то злые люди не смогут зайти в ваш дом.
Что нельзя делать:
Не стоит подглядывать или подслушивать.
Нельзя кричать и слишком громко говорить.
Народные приметы:
3 января выходили на улицу и громко кричали. Если эхо было далеко, значит, скоро наступят сильные морозы.
Если рассвет красный – скоро начнется метель.
Если снега мало, но морозы сильные – лето будет засушливым и жарким.
Если на земле лежит много снега – год будет плодородной.
В этот день именины празднуют: Петр, Прокоп, Ульяна (Юлиана), Фемистокл, Феофан.