3 января в мире отмечаются День памяти княгини Ольги, День бенгальских огней, День рождения соломинки для коктейлей, Memento Mori Day.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День вишни в шоколаде, Фестиваль сонного дня, День женщин в рок-н-ролле, День позора, в Японии – Фестиваль Тамасесери, в Эстонии – День памяти борцов освободительной войны, в Буркина-Фасо – День революции, в Индонезии – День Министерства по делам религии.

Этот день в истории:

1431 – бургундский герцог продал за 10 000 франков Жанну Д’Арк, захваченную в плен в результате предательства, епископу Кошону, который действовал от имени английского короля.

1521 – Папа Римский Лев Х отлучил от римско-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви.

1888 – в Вашингтоне владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей (тогда соломинки изготавливали из бумаги).

1919 – Украинская Национальная Рада приняла постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в ​​Киеве.

1924 – через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция нашла главное сокровище гробницы – каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг открыли, внутри оказалась золота гроб с мумией Тутанхамона.

1925 – Бенито Муссолини объявил себя диктатором Италии.

1957 – после 11 лет разработок компания Hamilton Watch представила первый в мире электронные часы.

1958 – островные владения Великобритании в Карибском море объединены в Вест-Индская Федерацию.

1959 – через 218 лет после открытия европейцами и через 92 года после приобретения в России по цене 2 цента за акр Аляска стала 49-м штатом США.

1992 – Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с США.

1992 – командующий Черноморским флотом И. Касатонов подписал приказ о выходе Черноморского флота из подчинения Генштаба в Москве и подчинения ЧФ Министерству обороны Украины. Приказ был отменен И. Касатоновым 10 января 1992.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь сегодня чтит память Прокопия Вятского – юродивого христианского святого. Считалось, если сегодня положить на стол серебряную ложку, то злые люди не смогут зайти в ваш дом.

Что нельзя делать:

Не стоит подглядывать или подслушивать.

Нельзя кричать и слишком громко говорить.

Народные приметы:

3 января выходили на улицу и громко кричали. Если эхо было далеко, значит, скоро наступят сильные морозы.

Если рассвет красный – скоро начнется метель.

Если снега мало, но морозы сильные – лето будет засушливым и жарким.

Если на земле лежит много снега – год будет плодородной.

В этот день именины празднуют: Петр, Прокоп, Ульяна (Юлиана), Фемистокл, Феофан.