В четверг, 3 сентября, в мире довольно много различных национальных и профессиональных праздников.

#Буквы собрали факты о некоторых из них.

К примеру, в Австралии сегодня День флага, в Катаре – День независимости, в России – День победы над Японией во Второй мировой войне, в Сан-Марино – День основания республики, В Тунисе – День движения за независимость.

Также стоит отметить, что в Канаде 3 сентября День торгового флота, а в Молдове – День Национальной армии.

Православные праздники 3 сентября: День Василисы Льняницы

Православная церковь 3 сентября отмечает день святого Фаддея – одного из 70 апостолов, который не входил в число ближайших апостолов и мученицы Вассы Алонской.

Родился Фаддей в городе Эдессе на территории Сирии. Однажды, придя в Иерусалим на один из праздников, Фаддей услышал, как проповедовал Иоанн Предтеча. В результате, Фаддей решил принять от него крещение в водах реки Иордан. После этого он встретил самого Иисуса и стал его учеником. После казни Христа и его воскресения Фаддей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию. Многих людей ему удалось обратить в веру в своем родном городе, и христианство в результате принял даже правящий князь Авграй, а также несколько языческих жрецов. Очень часто проповеди Фаддея сопровождались чудесами. Например, сам Авграй вылечился от проказы, когда встретился с апостолом. Он очень хотел наградить Фаддея, но тот отказался от всего и пошел проповедовать в другие города. Оказавшись в Вирите (сейчас известном, как Бейрут), Фаддей основал там церковь и после этого вскоре умер.

Наши предки праздник называли в честь обоих святых – Фаддей Проповедник и Василиса Льняниця.

Приметы 3 сентября: что нельзя делать

В народе было принято убирать лен в этот день. Говорили: “Баба Василиса о льнах заботится”.

В поле работали очень аккуратно. В народе говорили, что за небрежное обращение с льном можно поплатиться собственным здоровьем.

Женщины в этот день собирались по вечерам в доме у какой-нибудь вдовы, приносили с собой работу и коротали время в беседах и трудах.

Приметы:

Если в этот день стоит хорошая погода, то, согласно приметам, в течение следующих четырех недель будет тоже тепло и солнечно, без дождей;

Много желудей уродилось – на Рождество будет много снега;

Мыши делают гнезда на стогах – по приметам, осень будет дождливой и длинной;

Люди, которые родились в этот день, могут быть хорошими целителями;

По ветру судили о погоде на ближайшее время: северный – похолодает, южный – к теплу, западный – к солнечной погоде, западный – к дождю;

Верхушки берез пожелтели – к ранней осени. Если дерево снизу желтеть начало, то «бабье лето» длинным будет, а холода наступят нескоро;

Куры линяют – зима будет теплой;

Мыши зерно воруют – к холодной и снежной зиме;

Много паутины – к теплу;

В лесу рябины много – к дождливой осени. Если ягод мало, то к сухой.

Что нельзя делать:

Утром в дорогу отправляться не стоит, лучше это сделать во второй половине дня. Чтобы дорога была удачной в карман нужно положить сушеный стебель льна.

Людям, которые собираются в этот день проводить магические обряды, не рекомендуется относиться к этому несерьезно. Для большего успеха нужно надеть льняную одежду.

Нельзя сорить деньгами и совершать необдуманные покупки;

Нельзя ходить в гости;

Не рекомендуется слушать советы со стороны. Наши предки были уверены, что в этот четверг все напутствия будут ошибочными.

Именно поэтому нельзя игнорировать собственные предчувствия. Надо прислушиваться к себе и действовать так, как велит сердце.

Детям запрещено играть в поле. Считается, что они могут спугнуть добрую силу, которая летает в этот день над лугами и пашнями.

3 сентября: этот день в истории

301 — основано Сан-Марино — старейшее на сегодня государство Европы.

1791 — во Франции объявлена первая в ее истории Конституция.

1803 — Джон Дальтон делает первую запись со стандартными обозначениями химических элементов.

1915 — в австрийской армии создан полк украинских сечевых стрельцов.

2002 — генпрокуратура Украины признала, что тело, найденное в Таращанском лесу 2 ноября 2000, принадлежит Георгию Гонгадзе.

Именинники 3 сентября

1782 — Христиан Людвиг Нич (ум. 1837), немецкий зоолог, разработавший классификацию птиц.

1804 – первый ректор университета Св. Владимира, ученый Михаил Максимович.

1856 – автор первых небоскребов, архитектор Луис Салливан.

1862 – украинский поэт Александр Тарковский.

1875 – изобретатель спортивных автомобилей “Порше”, австралийский авиаконструктор Фердинанд Порше.

1899 – австралийский иммунолог, Нобелевский лауреат Фрэнк Макфарлейн Бернет.

1928 – основатель бренда Gap, американский предприниматель Дональд Фишер.

1941 – русский писатель Сергей Довлатов.

1965 – американский актер Чарли Шин.