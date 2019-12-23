30,7%: Тимошенко поздравила кандидатов от “Батькивщины” с победой на выборах в ОТО

Об этом сообщила лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко в Facebook.
По ее словам, партия получила первое место в 29 общинах.
“Мы пропустили вперед лишь президентскую политическую силу, а всех остальных соперников оставили далеко позади. От имени партии “Батькивщина” я благодарю всех за поддержку!” – отметила Тимошенко.
Напомним, что выборы состоялись в 86 объединенных территориальных общинах. “Батькивщина” получила 286 мандатов, не учитывая тех, которые шли самовыдвиженцами. Конкурентами команде Тимошенко стала только президентская партия.
“Я желаю вдохновения всем партийцам, в которых поверили люди. Уверена – мы не подведем!” – подытожила Юлия Тимошенко.
Стоит отметить, что партия “Европейская Солидарность” сообщила, что заняла второе место среди политсил на первых выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО).
- Ранее в “Слуге народа” сообщили, что политсила получила каждый третий мандат на выборах в ОТО 22 декабря.
- В Закарпатской области на местных выборах глав объединенных территориальных общин (ОТО) кандидаты от “Слуги народа” выиграли лишь в двух ОТО из девяти.
- На местных выборах в объединенные территориальные общины (ОТО) в Николаевской области побеждают кандидаты-самовыдвиженцы, “слуги народа” – проиграли.