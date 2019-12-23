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30,7%: Тимошенко поздравила кандидатов от “Батькивщины” с победой на выборах в ОТО

Партия "Батькивщина" получила 30,7 % мандатов среди всех партийных выдвиженцев.

Понедельник, 23 декабря 2019, 14:10

Об этом сообщила лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко в Facebook.

По ее словам, партия получила первое место в 29 общинах.

“Мы пропустили вперед лишь президентскую политическую силу, а всех остальных соперников оставили далеко позади. От имени партии “Батькивщина” я благодарю всех за поддержку!” – отметила Тимошенко.

Напомним, что выборы состоялись в 86 объединенных территориальных общинах. “Батькивщина” получила 286 мандатов, не учитывая тех, которые шли самовыдвиженцами. Конкурентами команде Тимошенко стала только президентская партия.

“Я желаю вдохновения всем партийцам, в которых поверили люди. Уверена – мы не подведем!” – подытожила Юлия Тимошенко.

Стоит отметить, что партия “Европейская Солидарность” сообщила, что заняла второе место среди политсил на первых выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО).

  • Ранее в “Слуге народа” сообщили, что политсила получила каждый третий мандат на выборах в ОТО 22 декабря.
  • В Закарпатской области на местных выборах глав объединенных территориальных общин (ОТО) кандидаты от “Слуги народа” выиграли лишь в двух ОТО из девяти.
  • На местных выборах в объединенные территориальные общины (ОТО) в Николаевской области побеждают кандидаты-самовыдвиженцы, “слуги народа” – проиграли.
Теги: Юлия Тимошенко, Батькивщина

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