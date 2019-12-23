30,7%: Тимошенко поздравила кандидатов от “Батькивщины” с победой на выборах в ОТО

Об этом сообщила лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко в Facebook.

По ее словам, партия получила первое место в 29 общинах.

“Мы пропустили вперед лишь президентскую политическую силу, а всех остальных соперников оставили далеко позади. От имени партии “Батькивщина” я благодарю всех за поддержку!” – отметила Тимошенко.

Напомним, что выборы состоялись в 86 объединенных территориальных общинах. “Батькивщина” получила 286 мандатов, не учитывая тех, которые шли самовыдвиженцами. Конкурентами команде Тимошенко стала только президентская партия.

“Я желаю вдохновения всем партийцам, в которых поверили люди. Уверена – мы не подведем!” – подытожила Юлия Тимошенко.

Стоит отметить, что партия “Европейская Солидарность” сообщила, что заняла второе место среди политсил на первых выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО).