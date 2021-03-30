Сегодня, 30 марта, в мире отмечаются День карандаша, День виртуальной отпуска, День спичечного кораблестроения, Всемирный день биполярного расстройства, Всемирный день идли. В Испании - День цветов, в Палестине - День защиты Земли, в США - День врача.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1842 – американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые в лечебной практике применил эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента;

1856 – подписание Парижского договора. Конец Крымской войны. В Париже представители Российской империи, Великобритании, Французской империи, Османськои империи, Сардинского королевства, Австрийской империи и Королевства Пруссия подписали мирный договор, который завершал Крымскую войну;

1858 – Гаймен Липмен из Филадельфии получил патент на карандаш с резинкой на торце;

1867 – всего по два цента за акр Российская империя продала США Аляску и Алеутские острова;

1870 – вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, которая запрещала дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательного права;

1888 – большой пожар уничтожил треть домов города Сколе на Бойковщине;

1918 – большевики устроили в Баку 3-дневную резню, в ходе которой погибло около 12 000 азербайджанцев;

1946 – военная полиция союзных войск арестовала во Франкфурте около тысячи нацистов, которые пытались возобновить деятельность нацистской партии;

1972 – Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии;

1976 – формальное начало музыкального панк-движения: в одном из лондонских клубов состоялся концерт группы The Sex Pistols;

1981 – Джон Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана: последний был серьезно ранен. Схвачен на месте преступления Хинкли объяснил свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер. Суд признал Хинкли психически больным;

1987 – картину Винсента ван Гога “Подсолнухи” продан за рекордную сумму – 39850000 долларов. В 1987 году она была продана уже за 40,3 миллиона – а в 1997 появилась информация, что эта картина, купленная японской страховой компанией, – подделка;

1992 – на 64 церемонии вручения наград Американской киноакадемии лучшей картиной признан “Молчание ягнят” с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях (они получили “Оскара” как лучшие актриса и актер)

1992 – суд Портленд (США) вынес решение, обязывающее компанию Philip Morris выплатить 81000000 долларов США семьи умершего от рака легких курильщика, что 40 лет курил сигареты «Мальборо»;

1995 – Папа Римский Иоанн Павел II выпустил свою одиннадцатую энциклику, в которой он осудил аборты и эвтаназию как преступления против человечества, которые не должны быть легализованы;

1998 – британская компания Rolls-Royce была куплена немецким автогигантом BMW за $ 570 млн;

Которое сегодня церковный праздник:

Сегодня верующие отмечают день святого Алексия.

Приметы погоды:

Если в этот день дождь или снег, то лето будет урожайным, ясно – жарким, ягоды и грибы не родят.

Если на Алексея тепло, то и весна теплой будет.

Именины сегодня у Алексея, Зосима, Макара, Виктора, Парфена, Павла, Патрикия, Ирины, Леонарда, Яна.