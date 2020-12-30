Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День бекона, День пищевой соды, на Мадагаскаре – День республики, в Словакии – День Словацкой независимой церковной провинции, на Филиппинах – День национального героя Хосе Рисаля.
Этот день в истории:
1616 – Вышел из печати “Часослов” – первая печатная книга в Киеве.
1699 – указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января (20 декабря по ст. Ст.).
1853 – США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико.
1905 – Француз Виктор Эмери на автомобиле Darracq с бензиновым двигателем установил новый мировой рекорд – вблизи Арле-салон он развил скорость 109.589 миль / ч (177.5 км / ч).
1927 – В Токио между районами Уэно и Асакуса начал действовать первый в Азии метрополитен.
1947 – под давлением коммунистов последний король Румынии Михай I отрекся от престола.
1964 – Образована ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).
1978 – в Киеве заработала первая в Советском Союзе линия скоростного трамвая.
1981 – президент США Рональд Рейган обвинил СССР в причастности к политическому кризису в Польше и объявил о введении экономических санкций против Советского Союза – прекращение переговоров о продаже зерна и эмбарго на поставку оборудования для Транссибирского газопровода.
1992 – в Симферополе начала выходить украиноязычная общественно-политическая и литературная газета “Крымская светлица”.
1993 – Израиль i Ватикан установили дипломатические отношения.
1999 – Верховный Суд Украины признал статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.
2006 – В Багдаде казнен через повешение президента Ирака (1979-2003) Саддама Хусейна.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 30 декабря чтит память пророка Даниила и трех святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила. В народе считалось, что в ночь с 29 на 30 декабря снятся вещие сны.
Что нельзя делать:
В этот день нельзя целовать спящую младенца, потому что ребенок может серьезно заболеть.
Нельзя ругаться и сплетничать.
Приметы:
- На дворе метель – пчелы будут хорошо роиться.
- Считается, что все сны в день пророка Даниила есть вещими.
- Какая погода на Даниила, таким и май будет.
- Если Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.
День ангела отмечают: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.