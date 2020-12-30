30 декабря в мире отмечаются День заворачивания подарков и Праздник необычных изменений в последнюю минуту.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День бекона, День пищевой соды, на Мадагаскаре – День республики, в Словакии – День Словацкой независимой церковной провинции, на Филиппинах – День национального героя Хосе Рисаля.

Этот день в истории:

1616 – Вышел из печати “Часослов” – первая печатная книга в Киеве.

1699 – указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января (20 декабря по ст. Ст.).

1853 – США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико.

1905 – Француз Виктор Эмери на автомобиле Darracq с бензиновым двигателем установил новый мировой рекорд – вблизи Арле-салон он развил скорость 109.589 миль / ч (177.5 км / ч).

1927 – В Токио между районами Уэно и Асакуса начал действовать первый в Азии метрополитен.

1947 – под давлением коммунистов последний король Румынии Михай I отрекся от престола.

1964 – Образована ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).

1978 – в Киеве заработала первая в Советском Союзе линия скоростного трамвая.

1981 – президент США Рональд Рейган обвинил СССР в причастности к политическому кризису в Польше и объявил о введении экономических санкций против Советского Союза – прекращение переговоров о продаже зерна и эмбарго на поставку оборудования для Транссибирского газопровода.

1992 – в Симферополе начала выходить украиноязычная общественно-политическая и литературная газета “Крымская светлица”.

1993 – Израиль i Ватикан установили дипломатические отношения.

1999 – Верховный Суд Украины признал статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.

2006 – В Багдаде казнен через повешение президента Ирака (1979-2003) Саддама Хусейна.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 30 декабря чтит память пророка Даниила и трех святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила. В народе считалось, что в ночь с 29 на 30 декабря снятся вещие сны.

Что нельзя делать:

В этот день нельзя целовать спящую младенца, потому что ребенок может серьезно заболеть.

Нельзя ругаться и сплетничать.

Приметы:

На дворе метель – пчелы будут хорошо роиться.

Считается, что все сны в день пророка Даниила есть вещими.

Какая погода на Даниила, таким и май будет.

Если Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.

День ангела отмечают: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.