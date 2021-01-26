30 качественных кадров в секунду: Sony представила камеру Alpha 1

#Буквы рассказывают, какими характеристиками удивляет эта новинка техники.

Alpha 1 – это современная технологическая камера Sony на сегодня. Она сочетает в себе высокое разрешение и высокоскоростную работу. Sony Alpha 1 использует совершенно новый полнокадровый 50,1-мегапиксельный датчик изображения Exmor RS и может выполнять до 120 вычислений AF/AE в секунду.

Alpha 1 оснащена функциями, которые поддерживают экономию времени профессионалов, в том числе в 3,5 раза увеличена скорость беспроводной передачи FTP.

Новый датчик Sony Exmor RS

Недавно разработанный датчик изображения имеет встроенную память и соединенный с обновленным механизмом обработки изображений BIONZ XR. Эта комбинация позволяет непрерывно делать изображение с 50,1 Мп со скоростью 30 кадров в секунду.

Видоискатель OLED с 9,44 млн точек

Sony A 1 оснащена электронным видоискателем OLED Quad-XGA с 9,44 млн точек и частотой обновления до 240 кадров в секунду, что обеспечивает отсутствие затмение.

Эта удивительная частота обновления должна обеспечить плавное изображение даже если объект очень быстро движется.

Непрерывная съемка со скоростью до 30 кадров в секунду

Благодаря высокоскоростному считыванию с матрицы 50,1 Мп и большой буферной памяти Sony A1 может снимать до 155 изображений RAW или 165 изображений JPEG со скоростью до 30 кадров в секунду.

Alpha 1 фокусирует точность на объектах, которые быстро двигаются. Камера может автоматически регулировать экспозицию, когда происходят быстрые изменения яркости.

Расширенный автофокус

Sony A1 может точно и легко отслеживать сложные объекты, быстро движущихся объектов. Она имеет 759 точек автофокусировки с выявлением фазы на датчике изображения, охватывает около 92% площади изображения.

Благодаря процессорам обработки BIONZ XR Sony A1 улучшает эффективность обнаружения глаз на 30% по сравнению с предыдущей системой. Говорят, что камера может улавливать глаза человека даже тогда, когда он отводит взгляд. Более того, автофокус можно зафиксировать не только на глазах людей, но и на глазах животных и птиц.

Sony Alpha 1 также имеет алгоритм распознавания объекта, данных о цвете, яркости и расстояния до объекта для обработки пространственной информации в реальном времени с высокой скоростью.

Беззвучный режим

Камеру можно включить в беззвучном режиме, чтобы она стала очень тихой. Это возможно с помощью безвибрационного электронного затвора. А1 также избегает мерцание как с помощью механических, так и электронных жалюзи.

Динамичность

В 4k можно сделать до 120 снимков в секунду. Камера, среди прочего, оснащена 10-битным S-Log3 с 15-ступенчатым динамическим диапазоном и S-Cinetone, который известен тем, что создает прекрасные тона кожи и мягкие цвета.

Взаимодействие с другими устройствами

Камеру можно подключать к другим устройствам для записи с помощью SuperSpeed ​​USB 3.2 с 10 Гбит / с. В A1 есть два слота для карт SD или CFexpress типа А.

Цена

Камера Sony Alpha 1 доступна с марта этого года. Вы можете оформить предзаказ. Однако такая революционная камера не каждому по карману. Ее цена – 6498 долларов.