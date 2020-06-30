Во вторник, 30 июня, в мире празднуют День астероида и День парламентаризм. Согласно православным традициям, сегодня вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила. В этот день в тумане можно увидеть до боли знакомый красивых людей, но ни в коем случае нельзя следовать за ними.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

30 июня в Дании празднуют День рождения Принцессы Александры, в Судане – День революции, в Гватемале – День армии, а в Конго – День независимости. Также сегодня День экономиста в Беларуси и Банковский праздник в Сальвадоре.

Международный день астероида (Asteroid Day)

Этот праздник провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, в “целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами”.

На международном уровне этот праздник отмечают именно 30 июня, то есть в годовщину “Тунгусского феномена над Сибирью”. В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди.

Отмечать День астероида предложили в Ассоциации исследователей космоса и поддержали в Комитете по использованию космического пространства в мирных целях.

Главными идеологами праздника называют рок-музыканта, гитариста группы Queen и астрофизика Брайана Мэя (Brian May) и режиссера Грига Рихтерса (Grig Richters). В феврале 2014 года Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. После этого появилась идея о создании Дня астероида.

Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism)

Этот праздник учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary Union).

“Парламент, стремящийся своей деятельностью улучшить жизнь граждан, не забывающий о защите наиболее уязвимых слоёв населения – это воплощение идеала принципов парламентаризма”, – отмечают в ООН.

В настоящий момент существует две формы этого органа законодательной власти: однопалатные и двухпалатные парламенты.

Более чем в 25 государствах отмечается и национальный день парламентаризма.

Православные праздники 30 июня

Православная церковь 30 июня вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Согласно преданию, они были родными братьями. Их отец был знатным персом-язычником, а мама – христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. Их крестил пресвитер Евноик.

В зрелом возрасте братьев зачислили в войско гиренского царя Адамундара, и направили к императору Юлиану для мирных переговоров. Воинов приняли с почтением, но их отказ принять участие в языческом празднике сильно рассердил Юлиана. Братья отказались отречься от христианской веры, за что были подвержены мучениям, а позже обезглавлены.

Православные христиан верят, что в этот день над землей поднимаются “злые” белые туманы, в которых могут привидеться знакомые люди или необыкновенной красоты корова. Людей предупреждают, что ни в коем случае нельзя идти за мороком, иначе нечистая сила уведет человека в дебри лесные, где он заблудится и пропадет или утонет в болоте.

Также говорят, что в тумане, который стелется над водой, сидят русалки. Они заманивали парней и молодых мужчин, а потом утаскивали на дно водоема. Детей русалки завлекали белыми цветами кувшинки. Верили, что если в этот день ребенок попытается сорвать цветок кувшинки, то обязательно утонет и превратится в мавку. Считалось, что в этот день русалки могут принять облик сельских девушек и ходить по селу, прося что-нибудь в долг. Однако давать водным духам ничего нельзя, иначе в жилище навсегда достаток пропадет.

Кроме этого, говорят, что в этот день нечистая сила к домам подходит, пытается смаять, утащить человека. Ман – обманщик и лжец, маниха – тот, кто зовет, манит. Эти нечистые духи проявляются в облике призрачного видения, иногда покойника. Они манят, обманывают, морочат голову. Увидев в этот день что-то странное, крестьяне молились, крестились и взывали к Господу, чтобы морок отвел. Мужчины вечером стреляли из ружей, чтобы отпугнуть нечисть и болезни.

Приметы 30 июня

Радуга вечером – на хорошую погоду.

Если дождь после полудня начался, то будет он лить весь день.

Багровый закат – к ветру или буре.

Ночью гроза – днем будет хорошая погода.

При заходе солнца заря золотистая, желтая, розовая (но не красная) – к ясному и теплому дню.

Отсутствие росы указывает на то, что скоро пойдет дождь.

Частые зарницы – к богатому урожаю.

На поверхности земли появились дождевые черви – к осадкам.

Частые зарницы к хорошему урожаю.

На Мануила солнце застаивается (медлит в зените).

Если погода дождливая, то зима будет снежной.

Что нельзя делать:

Не рекомендуется купаться в реках и озерах – это может плохо закончиться.

Выходить без острой нужды из дома и двора.

Также наши предки на Мануйла ничего не отдавали из дома и никому не давали денег в займы. Считалось, что это к нищете.

Нельзя выносить сор из жилища и жаловаться на свои беды и несчастья, иначе ситуация усугубится.

30 июня: этот день в истории

1894 – в Лондоне открыт знаменитый Тауэрский мост.

1905 — Альберт Эйнштейн в статье “Об электродинамике движущихся тел” изложил основы Специальной теории относительности

1910 — закончена укладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.

1936 — напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”.

1941 – английские ученые доложили своему правительству о возможности создания атомной бомбы.

1947 — в Берхтесгадене начало работу украинское Научное общество имени Тараса Шевченко.

1964 — получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1972 — для координации всемирного времени впервые введена високосная секунда (23:59:60).

1997 — в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — “Гарри Поттер и философский камень”.

Именинники 30 июня

1748 — Жан-Доминик Кассини, французский астроном и геодезист, создатель первого полного атласа Франции.

1825 — Флоримон Эрве, французский композитор и органист, основатель музыкального театра.

1853 — Адольф Фуртвенглер, немецкий археолог, раскопавший остатки древней Олимпии.

1901 — Вилли Саттон, американский грабитель банков, получивший прозвище Артист за искусство перевоплощения.

1907 — Роман Шухевич, украинский политический деятель, главнокомандующий УПА.

1942 — Роберт Баллард, американский геолог-исследователь, в 1985 году обнаруживший затонувший “Титаник”.

1966 – Майк Тайсон, американский боксёр, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

1985 — Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира.

Поздравления с Днем ангела 30 июня принимают Люцина, Эмилия, Дамели, Аверкий, Измаил, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий.