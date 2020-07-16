Как это было – рассказывают #Буквы.

Преамбула документа

“Верховная Рада Украинской ССР, выражая волю народа Украины, стремясь создать демократическое общество, исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека, уважая национальные права всех народов, заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины, признавая необходимость построения правового государства, с целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины, провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях”.

Территория Украины в существующих границах провозглашалась неприкосновенной. Также обозначалось исключительное право украинского народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством Украины.

Также Верховная Рада провозгласила право Украины на собственные вооруженные силы, внутренние войска, органы государственной безопасности.

Предпосылки принятия

В конце 1980-х советская империя стала распадаться. Весной 1990 года независимость провозгласила Литва. Близки к этому были Латвия и Эстония. 12 июня государственный суверенитет задекларировала РСФСР. Этот документ положил начало противостоянию между руководителями СССР и РСФСР Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным (в то время председателем Верховного Совета Российской Федерации). Горбачев сосредоточился на нейтрализации главного оппонента – события в Украине для него отошли на задний план.

В Украине в то время создали Народный Рух Украины за перестройку – все больше организаций выступали за свободу и независимость. На конец 1990 года в Народный Рух Украины зарегистрировали около 3 миллионов человек.

В марте 1990 года состоялись первые альтернативные выборы (когда в бюллетене для голосования более одного кандидата) в Верховную Раду УССР двенадцатого созыва, которая вошла в историю как Верховная Рада Украины демократического созыва. В Верховной Раде Украинской ССР сложились благоприятные условия для принятия декларации. 9 июля 1990 года лидер республиканских коммунистов Владимир Ивашко сложил полномочия главы Верховного Совета РСФСР. Это деморализовало коммунистическое большинство.

Как готовился документ

С 28 июня по 11 июля 1990 года в Верховной Раде УССР шло обсуждение проектов декларации. Их было 12: официальный от президиума, от депутатской группы “За советскую суверенную Украину” и девять от оппозиции, в том числе авторские, например, Сергея Головатого в соавторстве с Евгением Тимченко (тогда старший научный сотрудник Института государства и права), а также народорадовцев Степана Хмары, Сергея Семенца, Татьяны Яхеевой, Ивана Валени, группы депутатов в составе Ларисы Скорик, Ивана Зайца, Владимира Ивасюка, а также вариант лидера республиканцев Левка Лукьяненко.

Готовили официальный проект декларации две группы – Временная комиссия, созданная президиумом Верховной Рады (руководитель – Сергей Дорогунцов), и Комиссия Верховной Рады по вопросам государственного суверенитета, межреспубликанских и межнациональных отношений (руководитель – Николай Шульга).

В конце концов за основу декларации приняли проекты депутата-народорадовца Сергея Головатого и президиума Верховной Рады.

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской ССР, “выполняя волю украинского народа к построению свободного независимого государства”, одобрила Декларацию о государственном суверенитете Украины. С 384 депутатов, зарегистрированных в зале, “за” проголосовали 355 человек, “против” – 4, воздержался – 1, остальные – не участвовали в голосовании.

Декларация о государственном суверенитете Украины стала основой для “Акта провозглашения независимости Украины”, принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года.

Стоит отметить, что впервые День Независимости Украина отметила именно 16 июля 1991 года.