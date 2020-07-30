В четверг, 30 июля, в мире отмечают Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Вануату сегодня День независимости, на Кубе – День мучеников революции, а в Марокко – День восхождения на трон.

Международный день дружбы (International Day of Friendship)

Этот праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года.

В ООН заявили – что дружба, это инструмент солидарности, с помощью которого человечество сумеет искоренить причины возникновения различных угроз и вызовов.

Идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–2010 годы).

В резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.

“Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие”, — сказано в документе.

Одна из задач Международного дня дружбы — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

Во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. Сегодня к их списку добавляется и программа Дня дружбы.

Международный день дружбы, учрежденный ООН, — не единственный праздник подобного рода: 9 июня отмечается Международный день друзей.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons)

Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году с целью “повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять, и защищать их права”.

Использование принудительного труда приняло массовый характер, что подтверждается статистическими данными ООН. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются 21 миллион человек. Чаще всего жертвами работорговли становятся наименее защищённые категории людей: женщины и дети.

Наибольшее распространение использование принудительного труда получает на Ближнем Востоке и в Африке. Часто в этих регионах в рабстве оказываются выходцы из Европы и государств постсоветского пространства.

Ежегодное послание Генерального Секретаря ООН 30 июля обращено ко всему миру с призывом борьбы с рабством и торговлей людьми. В разных странах проходят семинары и конференции, тематика которых посвящена проблеме принудительного труда и работорговле. Фотовыставки позволяют людям увидеть своими глазами жертв рабства, а журналистам и фотокорреспондентам поднять градус остроты проблемы.

Это очень актуально. Ведь, несмотря на то, что центры использования принудительного труда могут находиться далеко, риск оказаться жертвой работорговли очень высок, а безопасность сегодня нельзя гарантировать даже в государствах, всегда считавшихся самыми “тихими и спокойными”.

Православные праздники 30 июля

В этот день православная церковь чтит память великомученицы Маргариты Антиохийской, которая стала жертвой гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

Ее отец был языческим жрецом. Девушка исповедовала себя христианкой, после чего ее заставляли отречься от веры и принести жертву идолам. После отказа это сделать, ее посадили в тюрьму, а позже обезглавили.

В католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Святая Маргарита известна под именем Марины.

До взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году мощи великомученицы Марины находились в монастыре Пантепонта. По другим сведениям, они находились в Антиохии до 908 года и оттуда были перенесены в Италию. Честная ее рука была перенесена на Афон, в Ватопедский монастырь.

Также вспоминают Огневую Марию. Это богиня огня, которая предоставляет помощь и советы славянскому богу грома Перуну. Это божество появляется также среди южных славян, и там, как правило, считается сестрой бога грома.

Приметы 30 июля: что нельзя делать

В этот день крестьяне боялись гроз, ведь на конец июля обычно приходилась дождливая погода с молниями. Люди считали, что нельзя смотреть на них, ведь это может стать причиной несчастий. Чтобы защитить дом от сокрушительной стихии, во время непогоды зажигали свечи, освященные на Сретение.

Багряное небо предвещает хорошее утро.

Ночная роса не высыхает – будет гроза.

Дождливый день к неурожаю.

Если этот день дождливый, то хлеб в копах может прорасти.

Что нельзя делать:

Ходить за грибами и шуметь, находясь в лесу.

Смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть.

Делать предложение руки и сердца. Свадьбу тоже лучше на этот день не планировать.

Делать импульсивные покупки. Тех, кто сегодня сможет вообще не тратить деньги, ждет улучшение финансового положения.

30 июля: этот день в истории

1021 — в Киевской Руси освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых Киевской Руси.

1502 — Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя.

1792 — В Париж с песней на устах вошел Марсельский добровольческий батальон. Сочиненная офицером Клодом Жозефом Руже Де Лилем для Рейнской армии боевая песня была поэтому прозвана “Марсельезой” и стала потом национальным гимном Франции.

1898 – американский врач Джон Харви Келлог и его брат Уилл изобрели кукурузные хлопья.

1900 — в Британии запрещен детский труд в шахтах.

1944 – принято постановление о борьбе с детской беспризорностью в Украине.

1956 1956 — девиз “In God We Trust” появился на американских долларах.

Именинники 30 июля

1796 — Никита Муравьев, русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов.

1818 — Эмили Бронте, английская писательница.

1863 — Генри Форд, американский промышленник, основатель корпорации Ford.

1947 — Арнольд Шварценеггер, американский киноактер и государственный деятель австрийского происхождения.

1963 — Лиза Кудроу, американская актриса, обладательница премии “Эмми”. Она сыграла роль Фиби в сериале “Друзья”.

1970 — Кристофер Нолан, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Поздравления с днем ангела сегодня принимают Людмила, Марина, Маргарита, Вероника, Леонид, Петр, Улита.