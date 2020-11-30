Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине – День радиотехнических войск, в США – Киберпонедельник День банки для консервирования, День мусса, в ОАЭ – День мучеников, в Шотландии – День святого Андрея, в Израиле – День памяти еврейских беженцев из арабских стран, в Барбадосе – День независимости, в Йемене – День независимости, на Филиппинах – День Андреса Бонифасио, в ЮАР – Regina MUNDI Day.
Этот день в истории:
1763 – Судебная реформа в Гетманщине. Универсалом гетмана Кирилла Разумовского в Украине введен суды – земские (для гражданских дел), гродские (для уголовных) и подкоморские (для земельных) Генеральный суд стал высшей апелляционной инстанцией.
1786 – указом Петра Леопольда Иосифа Габсбурга в Великом герцогстве Тосканскому впервые в европейском государстве отменена смертная казнь.
1854 – вице-король Египта Саид-паша дал предварительную концессию на строительство и эксплуатацию в течение 99 лет канала через Суэцкий перешеек французскому инженеру Фердинанду Мари де Лессепсу. 1859 началось строительство Суэцкого канала.
1867 – начал работу Одесский маяк – первый электрический маяк в Российской империи.
1936 – пожар уничтожил уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, который построили в 1851 году для проведения I Всемирной выставки.
1954 – в городке Силакауга американского штата Алабама упал метеорит Силакауга. Один из его обломков, вес которого достигала 4 килограммов, а диаметр – 15 сантиметров, травмировал женщину, что стало первым задокументированным случаем попадания небесного тела в человека.
1982 – Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен под названием Thriller.
1996 – создана Государственная таможенная служба Украины.
2002 – основан Киевский независимый медиа-профсоюз.
2006 – официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 Microsoft.
2013 – состоялся незаконный силовой разгон “Беркутом” Евромайдана.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь сегодня чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.
На Григория праздновали встречу северного ветра. В народе Григория Неокесарийского прозвали Зимовказивником. Наши предки считали, что в ночь
30 ноября снятся вещие сны.
Народные приметы:
Какая погода будет с утра до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы.
Темный лед на реке предвещает хороший урожай.
Какая погода на 30 ноября, такой она будет и зимой.
Мороз – к холодной зиме.
Луна находится в светлом круге – погода изменится.
Что нельзя делать:
Наши предки на Григория Чудотворца всегда ходили в баню, чтобы оставаться здоровыми в течение всего следующего года.
В этот день семья собиралась вместе. Считалось, что семья так будет дружественная и прочная.
На Григория нельзя мерить чужую кольцо и чужие вещи – есть риск променять свое счастье и забрать себе плохое.
В день Григория Чудотворца лучше не отправляться в дальний путь.
Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Иоанна и Геннадия.