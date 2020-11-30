30 ноября мир отмечает Всемирный день домашних животных, Всемирный день слонов, Международный день информационной безопасности, День памяти жертв применения химического оружия, Международный день "Города за жизнь".

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День радиотехнических войск, в США – Киберпонедельник День банки для консервирования, День мусса, в ОАЭ – День мучеников, в Шотландии – День святого Андрея, в Израиле – День памяти еврейских беженцев из арабских стран, в Барбадосе – День независимости, в Йемене – День независимости, на Филиппинах – День Андреса Бонифасио, в ЮАР – Regina MUNDI Day.

Этот день в истории:

1763 – Судебная реформа в Гетманщине. Универсалом гетмана Кирилла Разумовского в Украине введен суды – земские (для гражданских дел), гродские (для уголовных) и подкоморские (для земельных) Генеральный суд стал высшей апелляционной инстанцией.

1786 – указом Петра Леопольда Иосифа Габсбурга в Великом герцогстве Тосканскому впервые в европейском государстве отменена смертная казнь.

1854 – вице-король Египта Саид-паша дал предварительную концессию на строительство и эксплуатацию в течение 99 лет канала через Суэцкий перешеек французскому инженеру Фердинанду Мари де Лессепсу. 1859 началось строительство Суэцкого канала.

1867 – начал работу Одесский маяк – первый электрический маяк в Российской империи.

1936 – пожар уничтожил уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, который построили в 1851 году для проведения I Всемирной выставки.

1954 – в городке Силакауга американского штата Алабама упал метеорит Силакауга. Один из его обломков, вес которого достигала 4 килограммов, а диаметр – 15 сантиметров, травмировал женщину, что стало первым задокументированным случаем попадания небесного тела в человека.

1982 – Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен под названием Thriller.

1996 – создана Государственная таможенная служба Украины.

2002 – основан Киевский независимый медиа-профсоюз.

2006 – официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 Microsoft.

2013 – состоялся незаконный силовой разгон “Беркутом” Евромайдана.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь сегодня чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.

На Григория праздновали встречу северного ветра. В народе Григория Неокесарийского прозвали Зимовказивником. Наши предки считали, что в ночь

30 ноября снятся вещие сны.

Народные приметы:

Какая погода будет с утра до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы.

Темный лед на реке предвещает хороший урожай.

Какая погода на 30 ноября, такой она будет и зимой.

Мороз – к холодной зиме.

Луна находится в светлом круге – погода изменится.

Что нельзя делать:

Наши предки на Григория Чудотворца всегда ходили в баню, чтобы оставаться здоровыми в течение всего следующего года.

В этот день семья собиралась вместе. Считалось, что семья так будет дружественная и прочная.

На Григория нельзя мерить чужую кольцо и чужие вещи – есть риск променять свое счастье и забрать себе плохое.

В день Григория Чудотворца лучше не отправляться в дальний путь.

Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Иоанна и Геннадия.