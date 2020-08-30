Про це розповідають #Букви.
В Украине сегодня отмечают День шахтера, в США – День холистического метода лечения домашних животных, День топлес, День поджаренного зефира, День Франкенштейна, День пляжа, в Португалии – Винный фестиваль, в Тайване – День бабушек и дедушек, в Казахстане – День Конституции, в Армении – День озера Севан, в Турции – День победы, в Перу – День святой Розы Лимской, в Кыргызстане – День архивиста. Памятные даты 30 августа, годовщины и события В 1860 году был запущен первый британский трамвай – Birkenhead Street. В 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа. В 1877 году французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп – прародитель мультипликации.
В 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
В 1963 году между Москвой и Вашингтоном была установлена “горячая линия” во избежание “случайной” ядерной войны.
В 1973 году в Кении запретили охоту на слонов.
В 1995 году фон Течнер и Иварсей создали компанию Opera Software.
В 2002 году Генри Купрашвили в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории человечества переплыл пролив Дарданеллы. Он преодолел 12 километров за 3 часа и 15 минут.
Народные приметы на 30 августа
- Туман и роса утром – к хорошей погоде.
- Небо темными облаками затянулось – к ненастью.
- Утренняя и вечерняя звезда золотистого цвета – к теплу.
- Иней с утра – к богатому урожаю в следующем году.
- Если ветер дует порывами, то будет тихая погода.
- Солнце на востоке красное – к ветреной погоды.
- Солнце в облако садится – жди ненастья в ближайшие дни.
- Журавли полетели на юг – на Покров будет мороз.
- Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.
- Если в этот день добра погода, то весна будет ранней.
Что нельзя делать 30 августа
- Сегодняшний день считается неудачным для сватовства, помолвки или свадьбы.
- Нельзя заниматься гаданием.
- Не рекомендуется в этот день долго смотреть в зеркало.
- В этот день следует избегать ссор иначе весь год пройдет в скандалах.
30 августа в народном календаре чествуют святого Мирона, который был священнослужителем в Ахаии.
Именины сегодня отмечают: Мирон, Ульяна, Юлия.