30 августа мир отмечает Международный день жертв насильственных исчезновений, День рождения электрического пылесоса, День рождения компакт-кассеты, День доставленных посылок, Международный день вина "Каберне Совиньон".

Про це розповідають #Букви.

В Украине сегодня отмечают День шахтера, в США – День холистического метода лечения домашних животных, День топлес, День поджаренного зефира, День Франкенштейна, День пляжа, в Португалии – Винный фестиваль, в Тайване – День бабушек и дедушек, в Казахстане – День Конституции, в Армении – День озера Севан, в Турции – День победы, в Перу – День святой Розы Лимской, в Кыргызстане – День архивиста. Памятные даты 30 августа, годовщины и события В 1860 году был запущен первый британский трамвай – Birkenhead Street. В 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа. В 1877 году французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп – прародитель мультипликации.

В 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.

В 1963 году между Москвой и Вашингтоном была установлена “горячая линия” во избежание “случайной” ядерной войны.

В 1973 году в Кении запретили охоту на слонов.

В 1995 году фон Течнер и Иварсей создали компанию Opera Software.

В 2002 году Генри Купрашвили в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории человечества переплыл пролив Дарданеллы. Он преодолел 12 километров за 3 часа и 15 минут.

Народные приметы на 30 августа

Туман и роса утром – к хорошей погоде.

Небо темными облаками затянулось – к ненастью.

Утренняя и вечерняя звезда золотистого цвета – к теплу.

Иней с утра – к богатому урожаю в следующем году.

Если ветер дует порывами, то будет тихая погода.

Солнце на востоке красное – к ветреной погоды.

Солнце в облако садится – жди ненастья в ближайшие дни.

Журавли полетели на юг – на Покров будет мороз.

Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.

Если в этот день добра погода, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 30 августа

Сегодняшний день считается неудачным для сватовства, помолвки или свадьбы.

Нельзя заниматься гаданием.

Не рекомендуется в этот день долго смотреть в зеркало.

В этот день следует избегать ссор иначе весь год пройдет в скандалах.

30 августа в народном календаре чествуют святого Мирона, который был священнослужителем в Ахаии.

Именины сегодня отмечают: Мирон, Ульяна, Юлия.