Ежегодно 30 августа, в мире отмечают Международный день жертв насильственного исчезновения, или День пропавших без вести.

Об этом рассказывают #Буквы.

День установлен в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года при поддержке международных правозащитных организаций и Красного Креста. Той же резолюцией Ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Насильственные исчезновения людей превратились в глобальную проблему, не ограничивающуюся каким-либо конкретным регионом мира.

Особую озабоченность вызывают:

непрекращающиеся преследования защитников прав человека, родственников потерпевших, свидетелей и адвокатов, занимающихся случаями насильственного исчезновения;

использование государствами антитеррористической деятельности в качестве оправдания за нарушение своих обязательств;

все еще широко распространенная практика безнаказанности в отношении насильственных исчезновений.

Жертвами исчезновения могут стать также дети. Исчезновение ребенка является прямым нарушением ряда положений Конвенции о правах ребенка.