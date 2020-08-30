Об этом рассказывают #Буквы.
День установлен в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года при поддержке международных правозащитных организаций и Красного Креста. Той же резолюцией Ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.
Насильственные исчезновения людей превратились в глобальную проблему, не ограничивающуюся каким-либо конкретным регионом мира.
Особую озабоченность вызывают:
- непрекращающиеся преследования защитников прав человека, родственников потерпевших, свидетелей и адвокатов, занимающихся случаями насильственного исчезновения;
- использование государствами антитеррористической деятельности в качестве оправдания за нарушение своих обязательств;
- все еще широко распространенная практика безнаказанности в отношении насильственных исчезновений.
Жертвами исчезновения могут стать также дети. Исчезновение ребенка является прямым нарушением ряда положений Конвенции о правах ребенка.
- 30 августа мир отмечает Международный день жертв насильственных исчезновений, День рождения электрического пылесоса, День рождения компакт-кассеты, День доставленных посылок, Международный день вина “Каберне Совиньон”.