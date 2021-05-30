Сьогодні, 30 травня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти астми і алергії, День жіночої емансипації, Міжнародний день обіймів вашої кішки.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1431 — в Руані спалено Жанну д’Арк.

1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, спрямований на придушення української мови та культури.

1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з’єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни.

1896 — у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем.

1913 — у Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) і Османською імперією підписано мирний договір, що завершував першу Балканську війну.

1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході.

1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем.

1942 — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків.

1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 “Руслан”.

1999 — У Мінську в тисняві в переході станції метро “Неміга” загинуло 54 людини, сотні поранені.

2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

Яке церковне свято:

30 травня православні християни вшановують пам’ять Апостола Андроніка і Святої Іунії, Праведного Іони Одеського.

Прикмети погоди:

Дощить на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

Вітер північний 30 травня віщує холодне літо.

Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороше клювання, і можна вирушати на риболовлю.

Якщо на Євдокію дощ – літо буде дощовим. Особливо вірною ця прикмета вважалася, якщо свято припадав на молодик.

Якщо дме північний вітер – літо буде холодним, а рік – неврожайним.

Сьогодні іменини святкують: Андронік, Юнія, Євдокія, Єфросинія, Степан (Стефан), Фелікс, Ян, Жанна, Фердинанд, Андрій, Василь.