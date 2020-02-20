Огромные расходы кандидата в президенты США Майка Блумберга на рекламу дают ему возможность показывать более 30 тысяч объявлений ежеминутно.

Об этом сообщает американская ежедневная газета The Washington Post.

С того момента, как миллиардер, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майк Блумберг вступил в президентскую гонку, он уже потратил на рекламу в Интернете и по телевизору порядка 233 млн долларов. Из них на рекламу по ТВ пришлось 183 млн долларов.

При этом другие кандидаты от демократической партии (Байден, Буттиджич, Габбард, Клобучар, Сандерс, Стейер и Уоррен) вместе потратили на рекламу на телевидении и в Интернете порядка 100 млн долларов. Это почти в три раза меньше, чем на рекламу тратит один Блумберг. Почти половина этой суммы (49 млн долларов) была потрачена на рекламу другим миллиардером-кандидатом в президенты — Томом Стейером.

Для сравнения, действующий президент Дональд Трамп по состоянию на середину февраля потратил на рекламу всего 19 млн долларов — в 13 раз меньше, чем Блумберг. Затраты Блумберга только на рекламу в социальной сети Facebook в разы превышают общие траты Трампа.

С 9 по 16 февраля Блумберг потратил на рекламу с помощью Google в 5,4 млн долларов. Это в несколько раз больше, чем тратили его конкуренты.

Такие колоссальные траты позволяют ему добиться результата в 30 тысяч рекламных объявлений, демонстрируемых Google и Facebook ежеминутно. Всего с начала года эти платформы обслужили 2 млрд его рекламных объявлений.

За полтора месяца Блумберг потратил на рекламу на онлайн-платформы (спонсорские посты, настройка результатов поиска Google, объявления в лентах Facebook и Instagram, видеореклама на YouTube) 50 миллионов долларов.

Также чтобы проиллюстрировать, о каком количестве показанной рекламы только в Интернете идет речь, журналисты сделали счетчик, который показывает, сколько объявлений Майка Блумберга было просмотрено с момента открытия новости.