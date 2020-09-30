#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
Среди православных христиан чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день в народе существовал интересный обычай: женщинам следовало поплакаться на свою судьбу, а уже затем приступать к приготовлению праздничных пирогов.
Приметы 30 сентября: что нельзя делать
- Хмурое утро – в ближайшие дни будет солнечно.
- 30 сентября нет дождя – зима будет теплой.
- Журавли сегодня летят на юг – на Покров будут морозы.
Что нельзя делать:
- Хозяйки в этот день должны отказаться от работы по дому, нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, готовить. В этот день домашние дела должен взять на себя мужчина.
- Повод для праздника очень трагический, поэтому в этот день нельзя устраивать пышные застолья.
- Нельзя ссориться с близкими, спорить, сквернословить. Запрещены также дурные помыслы.
- В этот день нельзя венчаться, но хорошей традицией считается договариваться о свадьбе.
Именинники: Вера, Зенон, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Софья и Иероним.
30 сентября: этот день в истории
1452 — в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга — Библия.
1630 — вынесен приговор первому преступнику в Америке — Джону Биллингтону (John Billington); он был повешен за убийство.
1846 — в Чарльстоне (США, штат Массачусетс) доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии — диэтилового эфира.
1901 — во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч.
1902 — запатентован искусственный шелк (вискоза).
1928 – английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина.
30 сентября: кто родился в этот день
1841 — Михаил Драгоманов, украинский историк, критик, публицист, общественный деятель.
1900 — Николай Парийский (ум. 1996), советский геофизик, астроном, автор теории происхождения Солнечной системы.
1964 — Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель.