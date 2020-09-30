В среду, 30 сентября, в мире отмечают Международный день переводчика, учрежденный Международной федерацией переводчиков в 1991 году. В Украине сегодня День библиотек и День усыновления.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Среди православных христиан чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день в народе существовал интересный обычай: женщинам следовало поплакаться на свою судьбу, а уже затем приступать к приготовлению праздничных пирогов.

Приметы 30 сентября: что нельзя делать

Хмурое утро – в ближайшие дни будет солнечно.

30 сентября нет дождя – зима будет теплой.

Журавли сегодня летят на юг – на Покров будут морозы.

Что нельзя делать:

Хозяйки в этот день должны отказаться от работы по дому, нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, готовить. В этот день домашние дела должен взять на себя мужчина.

Повод для праздника очень трагический, поэтому в этот день нельзя устраивать пышные застолья.

Нельзя ссориться с близкими, спорить, сквернословить. Запрещены также дурные помыслы.

В этот день нельзя венчаться, но хорошей традицией считается договариваться о свадьбе.

Именинники: Вера, Зенон, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Софья и Иероним.

30 сентября: этот день в истории

1452 — в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга — Библия.

1630 — вынесен приговор первому преступнику в Америке — Джону Биллингтону (John Billington); он был повешен за убийство.

1846 — в Чарльстоне (США, штат Массачусетс) доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии — диэтилового эфира.

1901 — во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч.

1902 — запатентован искусственный шелк (вискоза).

1928 – английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина.

30 сентября: кто родился в этот день

1841 — Михаил Драгоманов, украинский историк, критик, публицист, общественный деятель.

1900 — Николай Парийский (ум. 1996), советский геофизик, астроном, автор теории происхождения Солнечной системы.

1964 — Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель.