#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
30 октября отмечают День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине. Соответствующий указ о создании специализированного подразделения был подписан в 1993 году.
Также в Украине отмечают День тренера, который считается неофициальным праздником спортивных тренеров. Впервые идея этого профессионального спортивного праздника появилась в 1999 году у представителей Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.
Православные христиане 30 октября почитают память пророка Осии, который жил в Израильском царстве во времена, предшествовавшие гибели этого государства. Осия боролся с идолопоклонством и пытался сделать все, чтобы обратить евреев к Богу.
Осию называли Колесником, поскольку в этот день нужно уделять самое пристальное внимание колесам. В этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть.
Приметы:
- Кошка спит крепко – к теплу.
- Домашний гусь крыльями машет – к дождю.
- Аквариумные рыбки из воды выскакивают – к непогоде.
- Если заходящее солнце окружено белым, синеватым или черным кругом, то надвигается буря.
- Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то ожидается ненастье.
- Солнце тучами заволокло – к дождю.
- Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то в течение недели, а то и месяца будет идти дождь.
- Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.
- Белый и блестящий месяц – к похолоданию.
- Если звезды на небе редкие, то будет ненастье и вьюга.
Что нельзя делать:
- Нельзя ходить в баню и купаться в бочке.
- Нельзя начинать новых дел.
- Если вы чувствуете, что переутомились, физически или умственно, вам нужно принять меры предосторожности, умыться святой водой и немного ее выпить.
- Кроме того, в этот день может повториться самая неприятная ситуация, как дежавю. Будьте готовы к этому.
Именинники: Иосиф, Анатолий, Леонтий, Кузьма, Александр, Юлиан, Антон, Андрей, Демьян.
30 октября: этот день в истории
1888 — Лауд Джон запатентовал шариковую ручку.
1941 — началась блокада Севастополя с суши во время Второй мировой войны. После 250 дней обороны в июле 1942 года Севастополь капитулировал.
1943 — на Московской конференции подписано соглашение о создании ООН.
1961 — СССР осуществил самый мощный в истории взрыв водородной бомбы.
Именинники 30 октября
1735 — Адамс Джон, второй президент США.
1825 — Дмитрий Безперчий, украинский художник и педагог.
1839 — Альфред Сислей, французский художник-пейзажист, один из основателей импрессионизма.
1871 — Поль Валери, французский поэт и философ, яркий представитель французского символизма.
1881 — Боинг Уильям, американский авиаконструктор.
1930 — Харрис Ричард, ирландский актер (“Гладиатор”, “Гарри Поттер”).
1944 — Маккензи Скотт, американский исполнитель, автор гимна 60-х San Francisco.
1949 — Лышега Олег, украинский поэт, драматург и переводчик.
1959 – украинский врач-офтальмолог, которому удалось сделать революционные открытия в этой области, Владимир Филатов.
1960 – аргентинский футболист Диего Марадона.
1981 – фотомодель, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп.