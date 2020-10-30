В пятницу, 30 октября, в мире отмечают такие праздники, как День тренера, Международный день ортопедических медсестер. В США праздников множество: День кукурузных конфет, День "Купи пончик", День хлебных палочек, Пятница Франкенштейна, День публициста и День тыквенного хлеба. В Украине сегодня День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

30 октября отмечают День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине. Соответствующий указ о создании специализированного подразделения был подписан в 1993 году.

Также в Украине отмечают День тренера, который считается неофициальным праздником спортивных тренеров. Впервые идея этого профессионального спортивного праздника появилась в 1999 году у представителей Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.

Православные христиане 30 октября почитают память пророка Осии, который жил в Израильском царстве во времена, предшествовавшие гибели этого государства. Осия боролся с идолопоклонством и пытался сделать все, чтобы обратить евреев к Богу.

Осию называли Колесником, поскольку в этот день нужно уделять самое пристальное внимание колесам. В этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть.

Приметы:

Кошка спит крепко – к теплу.

Домашний гусь крыльями машет – к дождю.

Аквариумные рыбки из воды выскакивают – к непогоде.

Если заходящее солнце окружено белым, синеватым или черным кругом, то надвигается буря.

Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то ожидается ненастье.

Солнце тучами заволокло – к дождю.

Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то в течение недели, а то и месяца будет идти дождь.

Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.

Белый и блестящий месяц – к похолоданию.

Если звезды на небе редкие, то будет ненастье и вьюга.

Что нельзя делать:

Нельзя ходить в баню и купаться в бочке.

Нельзя начинать новых дел.

Если вы чувствуете, что переутомились, физически или умственно, вам нужно принять меры предосторожности, умыться святой водой и немного ее выпить.

Кроме того, в этот день может повториться самая неприятная ситуация, как дежавю. Будьте готовы к этому.

Именинники: Иосиф, Анатолий, Леонтий, Кузьма, Александр, Юлиан, Антон, Андрей, Демьян.

30 октября: этот день в истории

1888 — Лауд Джон запатентовал шариковую ручку.

1941 — началась блокада Севастополя с суши во время Второй мировой войны. После 250 дней обороны в июле 1942 года Севастополь капитулировал.

1943 — на Московской конференции подписано соглашение о создании ООН.

1961 — СССР осуществил самый мощный в истории взрыв водородной бомбы.

Именинники 30 октября

1735 — Адамс Джон, второй президент США.

1825 — Дмитрий Безперчий, украинский художник и педагог.

1839 — Альфред Сислей, французский художник-пейзажист, один из основателей импрессионизма.

1871 — Поль Валери, французский поэт и философ, яркий представитель французского символизма.

1881 — Боинг Уильям, американский авиаконструктор.

1930 — Харрис Ричард, ирландский актер (“Гладиатор”, “Гарри Поттер”).

1944 — Маккензи Скотт, американский исполнитель, автор гимна 60-х San Francisco.

1949 — Лышега Олег, украинский поэт, драматург и переводчик.

1959 – украинский врач-офтальмолог, которому удалось сделать революционные открытия в этой области, Владимир Филатов.

1960 – аргентинский футболист Диего Марадона.

1981 – фотомодель, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп.