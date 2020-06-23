Свои коллекции в финале представят 18 конкурсантов, которые были выбраны из более сотни претендентов из 11 городов Украины. Партнеры конкурса – Ukrainian Fashion Week и IED Istituto Europeo di Design. Конкурс “Погляд у майбутнє” 2020 проходит при поддержке Украинского культурного фонда.

“Одним из важнейших направлений нашей работы должен быть поиск и поддержка талантливых молодых дизайнеров. Fashion-индустрия не может существовать без постоянного притока свежей крови. Мы создали в Украине уникальную последовательность проектов – “креативную вертикаль” – которая позволяет молодым дизайнерам с одной стороны легко, а с другой стороны сознательно входить в сложный мир большой моды. Креативная вертикаль предусматривает участие в конкурсе “Погляд у майбутнє”, после которого можно создать и показать небольшую коллекцию (до 12 образов) на платформе New Names, а затем – показать коллекцию (до 20 образов) на платформе Fresh Fashion. Обе платформы – неотъемлемые составляющие Программы каждого сезона Ukrainian Fashion Week.

В сложные времена всемирного кризиса, вызванного пандемией Covid-19, именно молодые дизайнеры требуют наибольшей поддержки. Для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на создание коллекции для финала “Погляду”, члены Ukrainian Fashion Council передали молодым дизайнерам ткани для пошива конкурсных коллекций. Ukrainian Fashion Council инициировал программу менторства, и финалисты “Погляду в майбутнє” 2020 не только во время подготовки к шоу, а целый год смогут консультироваться с опытными дизайнерами по профессиональным вопросам. Бесспорно, для молодого поколения участие в “Погляде” сегодня становится самым большим вызовом и в то же время самой большой возможностью. Наша задача – предоставить молодым дизайнерам максимальную мотивацию двигаться вперед!” – глава Экспертного совета Ukrainian Fashion Council Ирина Данилевская.

В этом году “Погляд у майбутнє” пройдет в принципиально новом формате: прямая трансляция финала конкурса будет доступна для просмотра в любой части мира.

Во время финала жюри определит судьбу трех официальных премий конкурса.

Гран-при. Обладатель Гран-при конкурса “Погляд у майбутнє” будет представлять Украину на International Young Designers Contest, а также получит возможность участия в New Names в рамках Ukrainian Fashion Week. Также дизайнер получит стипендию на обучение на одном из курсов IED Istituto Europeo di Design.

Вторая официальная премия. Обладатель премии будет представлять Украину на International Young Designers Contest, а также получит профессиональный подарок от торговой марки Braun – гладильную систему Braun Care Style 7.

Третья официальная премия. Дизайнер, занявший третье место, получит профессиональный подарок от торговой марки Braun – гладильную систему Braun Care Style 7.

Финалистами ХХІ “Погляду в майбутнє” стали: