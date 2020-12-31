31 декабря мир отмечает Канун Нового года, День троп, усыпанных конфетти и блестками, День медитации о мире на планете.

Про це розповідають #Буквы.

В Японии – прощальное кипячение чайника в году, в США – День шампанского, День принятия решения, День общей часа мира, в Азербайджане – День солидарности азербайджанцев всего мира, в Шотландии – Хогманай, в Швейцарии – День реставрации, в Кыргызстане – День работников таможенной службы.

Этот день в истории:

1695 – в Королевстве Англия ввели налог на окна (чтобы не платить, некоторые из жителей просто заложил их кирпичом).

1807 – пражский профессор-политехник Франтишек Йозеф Герстнер представил первый в Европе проект конной железной дороги (от Ческе Будеевице в Линц).

1808 – французский ученый Жозеф-Луи Гей-Люссак сформулировал один из своих газовых законов.

1857 – указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашено город Оттава.

1869 – британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаружил на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, считавшийся одним из семи античных чудес света.

1899 – начало эфемеридного времени (года).

1904 – впервые массово праздновали Новый год на площади Таймс-сквер (тогда – Лонгакр) в Нью-Йорке.

1938 – в Индианаполисе впервые представили прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ воздуха, те выдыхали.

1968 – первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

1989 – в Киеве открыт первый участок (1,9 км) 3-й (Сырецко-Печерской) линии столичного метрополитена с тремя станциями: “Золотые ворота”, “Дворец спорта”, “Мечникова” (ныне “Кловская”).

1990 – во встрече за чемпионскую корону по шахматам Гарри Каспаров победил Анатолия Карпова.

1992 – прекратила существование общее государство чехов и словаков – Чехословакия. С 1 января 1993 года в Европе появились две новые суверенные республики – Россия и Республика.

1999 – Борис Ельцин ушел в отставку с поста президента Российской Федерации.

2004 – на Тайване официально открыли небоскреб “Тайбэй 101”, самый высокий в то время в мире – 509 м.

Какой церковный праздник:

По церковному календаре 31 декабря чествуют память святителя Модеста. Родился он на территории Малой Азии в семье христиан. Еще с юных лет хотел стать монахом. Поэтому в молодые годы Модест принял монашеский постриг.

Что сегодня нельзя делать:

В новогоднюю ночь нельзя ссориться;

Проводить этот день в старом или грязной одежде;

Женщинам 31 декабря нельзя стричь волосы, потому что в новом году его меньше.

Нельзя входить в новый год с долгами.

Приметы на 31 декабря:

какой Модест – такой и июнь;

снег при ходьбе не хрустит – скоро наступит потепление;

поля снегом не покрылись – год будет неурожайным.

Именины отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Маркин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, а также Фаддей.