В пятницу, 31 июля, в мире отмечают три международных праздника – День системного администратора, День рейнджера и День африканской женщины. Православные верующие в этот день пытаются определить по погоде качество будущего урожая.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

31 июля в Польше отмечают День казначейства, в Малайзии – День воинов, в Конго – День начала революции, на Гавайях – День флага, в Доминиканской Республике – День отца, в Иране – День донора.

День африканской женщины (International Day of African Women)

Праздник был провозглашен в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе.

После долгих лет рабства и притеснений африканская женщина стала по праву занимать свое место в обществе, африканки в сегодняшнем мире дефилируют по подиуму, поражая своей красотой, и блистают умом на ответственных постах на госслужбе.

День системного администратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD)

Ежегодно День сисадмина отмечается в последнюю пятницу июля.

В американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day).

Предложил праздновать этот день американский системный администратор с 20-летним стажем Тед Кекатос, увидевший журнальную рекламу Hewlett-Packard, в которой установившего новые принтеры системного администратора благодарные пользователи одаривают цветами и корзинками фруктов. Кекатос, недавно установивший несколько принтеров той же модели, решил создать специальный день, посвященный профессии системного администратора. Первый такой день, устроенный Кекатосом, пришелся на пятницу 28 июля 2000 года. Это был просто пикник на природе на окраине Чикаго, в котором приняли участие члены небольшой софтверной компании. С тех пор праздник принято отмечать в последнюю пятницу июля.

Всемирный день рейнджера (World Ranger Day)

Этот праздник отмечают во многих странах мира с 2007 года. Этот день посвящен людям, служащим охране природы.

Он был учрежден Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

IRF создали в 1992 году шотландские специалисты совместно с сотрудниками особо охраняемых природных территорий мира. Поводом для объединения послужили трагические события, связанные с гибелью рейнджеров, и особенно в Африке, где браконьеры идут на многое, чтобы добыть так называемый “Большой шлем”, убив пять животных – слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.

Международный день рейнджера – еще один повод обратить внимание на необходимость сохранения для потомков природного богатства планеты и поблагодарить всех, кто выбрал охрану природы своей профессией.

Праздник активно продвигают более 60 организаций-членов Федерации рейнджеров из 46 стран мира. А начиная с 2010 года, его празднование поддерживает и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Православные праздники 31 июля

31 июля православная церковь чтит день мучеников Емилиана Доростольского и Иакинфа Амастридского, а также преподобного Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах. Проводится празднование Калужской иконы Божией Матери.

В народе 31 июля отмечается Омельянов день. В этот период завершали жатву и устраивали банные дни с вениками из ржаной соломы и полевых трав, которые снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений.

Емилиан был рабом градоначальника. Однажды власти города выпустила жестокий указ против христиан. Емилиан узнал об этом и очень возмутился, потому что сам был тайным христианином. Он проник в языческое капище и молотком разбил изваяния идолов, опрокинул светильники и алтарь.

Когда язычники заметили, что их обитель разгромлена, пришли в ярость. Толпа напала на проходящего мимо человека, и начала его избивать. Увидев это, Емилиан сказал, что несчастный человек ни в чем не виноват, и это он разгромил капище. Его схватили и отвели к судье.

Христианина долго избивали и осудили на сожжение. От пламени Емилиан не умер, но огонь опалил многих язычников, стоявших рядом. Потом костер неожиданно погас. Мученик лег на угли и, прочитав молитву, умер.

Народные приметы на Омельяна: что нельзя делать

К этому времени уже поспевает урожай. Поэтому днем хозяйки делали заготовки на зиму. Готовили всевозможные варенья и соленья, мариновали помидоры и огурцы, делали консервы из фруктов и овощей.

Вечером топили баню и всей семьей отправлялись туда, чтобы смыть с себя усталость и трудовой пот. Из ржаных колосьев делали веники и парились ими. Верили, что такие веники снимут усталость, накопившуюся за время страды, и придадут сил на весь следующий год.

По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.

Если день жаркий, то в декабре будет холодно.

Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.

Какая погода в этот день, такой будет осень.

Жаркий день – декабрь будет холодным.

Начинают желтеть листья березы – осень будет ранней.

Омельян пришел, грибы и ягоды нашел.

Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев – морозы начнутся только в январе.

Что нельзя делать:

Выходить из дома после заката солнца.

В баню нужно заходить с чувством благодарности, чтобы не обидеть банного духа.

Мыть полы. Сегодня это риск для здоровья.

Ходить в баню в одиночестве и мыться после заката.

31 июля: этот день в истории

1498 — третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба открыла остров Тринидад.

1703 — Даниэль Дефо прикован к позорному столбу за преступление “крамольной клеветы” после публикации брошюры политико-сатирических памфлетов, но был забросан цветами.

1874 — доктор Патрик Фрэнсис Хили стал первым афроамериканцем, вступившим в должность президента преимущественно “белого” университета – Джорджтаунского университета.

1907 — На Кубе запрещены дуэли.

1924 — Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных и самоуправляемых учреждениях Западной Украины (Восточной Галиции).

1928 — Впервые на заставке киностудии “Metro-Goldwyn-Mayer” появился рычащий лев. Это был первый звуковой фильм студии “Белые тени южных морей”. Забавно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово — “Привет!”.

1944 – погиб писатель-эссеист Антуан де Сент-Экзюпери.

1957 — принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О развитии жилищного строительства в СССР”, давшее начало строительству “хрущевок”.

1962 — На Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе (Танзания) этот день провозглашен Днем африканской женщины.

1965 — В Великобритании запрещена реклама сигарет на телевидении.

1971 — Программа Apollo: астронавты Аполлон-15 стали первыми, кто поехал на лунном вездеходе (Lunar Rover Vehicle).

1972 – Правительство Канады приняло решение заменить штрафами тюремное наказание за употребление марихуаны.

1994 — украинец Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.

Именинники 31 июля

1704 — Габриэль Крамер, швейцарский математик, один из создателей линейной алгебры.

1800 — Фридрих Велер, немецкий химик и врач, один из основоположников органической химии.

1945 – Ян Табачник, украинский эстрадный композитор, аккордеонист-виртуоз, народный артист Украины.

1965 — Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.

Поздравления с днем ангела в этот день принимают Афанасий, Емельян, Кузьма, Иван, Леонтий, Мирон, Степан.