Сегодня, 31 мая, в мире отмечают Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок, День дырок от бублика, Всемирный день без табака, Международный день близнецов, День рождения велосипедного спорта, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день медитации.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине сегодня отмечают День Киева, в США – День миндального печенья, День защиты слуха, в Венгрии – День детей, во Франции, Швеции, Алжире, Марокко, Тунисе, Доминикане – День матери, в Брунее – День вооруженных сил, в Казахстане – День памяти жертв политических репрессий и голода, в ЮАР – День республики, в Венесуэле – День посадки деревьев.

Всемирный день без табака

День провозглашен в 1987 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения с целью привлечения внимания к распространению в мире табакокурения и его негативном влиянии на здоровье и продолжительность жизни людей. До 16 века табак рос только в Северной и Южной Америке. Но потом его завезли в Европу.

Первыми курить табак начали англичане – в середине 60-х годов 16 века. За 150 лет табак распространился по Евразии и Африке.

В эпидемию курение превратилось в прошлом веке. По данным ВОЗ, в ХХ веке табак стал причиной 100 000 000 случаев смерти.

Памятные даты 31 мая

1578 – итальянский археолог Антонио Босио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.

1850 – Отмена всеобщего избирательного права во Франции.

1859 – на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне были запущены часы – Биг-Бен.

1868 – в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. Гонщики должны были проехать 2000 метров. В 1875 году был установлен мировой рекорд скорости для “высокого” велосипеда – 34 км/час.

1879 – в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и был продемонстрирован первый электропоезд.

1884 – американский врач Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

1918 – после распада Австро-Венгрии в Питтсбурге (США) объявлено о политическом союзе чехов и словаков, который привел к образованию в октябре того же года независимой Чехословацкой республики.

1961 – провозглашение независимости ЮАР от Великобритании.

1970 – произошло землетрясение в Перу, оно унесло жизни более 60 тысяч человек.

2000 – был освящен восстановленный из руин Свято-Михайловский Златоверхий собор.

2017 – умер глава Украинской Греко-Католической Церкви в 2001-2011 годах, украинский религиозный деятель, Блаженнейший Любомир Гузар.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 мая чтит память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Другие названия праздника: “Овсяник”, “Житник”, “Семь дев”. В этот день снятся вещие сны, которые стоит запомнить.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя рубить дуб в одиночестве или не для строительства церкви и жилья.

Приметы на 31 мая

Гроза – июль будет дождливым;

У дуба верхушка с опушкой – будет хороший урожай овса;

На дубе лист расправился, а на ясене еще нет – лето будет засушливым;

с дуба осыпаются здоровые листья – год будет голодным и неурожайным.

В этот день именины у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семёна, Михаила, Ираклия и Давида.