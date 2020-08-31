В понедельник, 31 августа, в православной церкви традиционно почитаются мученики Флор и Лавр, а в мире отмечают День блога.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Польше сегодня отмечается День Солидарности и Свободы, а в Молдове – День государственного языка. В Киргизстане, Малайзии и в островном государстве Тринидад и Тобаго отмечают День независимости.

Православные праздники 31 августа

В православной церкви сегодня почитают мучеников Флора и Лавра.

Согласно житию, они были родными братьями, и с юности уверовали во Христа. Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию. Братья были каменщиками.

Местный правитель послал братьев в соседнюю область для работы над языческим храмом. Святые работали на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и неустанно молились.

Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к строительству, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр пообещали отцу юноши, что его сын получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили в вере во Христа. После этого он выздоровел. Увидев такое чудо, отец парня также уверовал во Христа.

Когда здание храма была закончено, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Узнав об этом, местный правитель приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с сыном и 300 христиан.

Мученики Флор и Лавр были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Спустя много лет их мощи были найдены и перенесены в Константинополь.

Какие еще праздники и даты сегодня отмечают

Сегодня отмечается Всемирный день блога. Идея празднования появилась в 2005 году. Тогда пользователи LiveJournal усмотрели в слове “blog” цифры 3108. В связи с этим датой праздника установили 31 августа.

Также сегодня – Международный день борьбы с передозировкой наркотиков. Это день памяти людей, умерших от передозировки.

Кроме того, сегодня Международный день бекона, День борьбы с провалами в памяти, в США – Национальный день смеси сухофруктов и орехов, на Филиппинах – День национальных героев, в Узбекистане – День памяти жертв репрессий.

31 августа: этот день в истории

• 1422 год – Генрих VI стал королем Англии в возрасте 9 месяцев;

• 1302 — Франция и Сицилия договорились завершить религиозную войну между собой;

• 1898 год – официально открыт Киевский политехнический институт.

• 1907 год – Англия, Россия и Франция сформировали военно-политический союз (Антанту);

• 1919 год – в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков;

• 1987 год – состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона под названием ”Bad”;

• 1995 год – на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник “Сич-1”; спутник, как и его ракета-носитель “Циклон” были созданы специалистами Государственного конструкторского бюро “Южное” им. Янгеля и произведены на ГП “Производственное объединение “Южный машиностроительный завод им. Макарова” в Днепре;

• 2015 года – в Киеве после голосования за изменения в Конституцию относительно дцентрализации, под Верховной Радой произошли столкновения; в результате взрыва погибли четверо бойцов Национальной гвардии.

Именинники 31 августа

• 12 год – Гай Юлий Германик, римский император.

• 1702 год – Луи-Франсуа Рубильяк, французский скульптор, работавший в Королевстве Великобритании; один из четырех самых известных скульпторов Лондона, представителей рококо;

• 1811 год – Теофиль Готье, французский поэт, прозаик, литературный критик, либреттист и художник;

• 1821 год – Гельмгольц, немецкий физик, физиолог и психолог.

• 1870 год – Мария Монтессори, итальянский врач и педагог, наиболее известна своей уникальной педагогической системой, основанной на идее свободного воспитания, которая носит ее имя;

• 1881 год – Иван Емельянович-Павленко, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, командир Отдельного конной дивизии УНРВ.

• 1949 год – американский актер Ричард Гир.

• 1974 – Андрей Медведев, украинский теннисист, первая ракетка Украины.

В этот день в 1997 году трагически погибла в ДТП принцесса Уэльская Диана.