31 января в мире отмечаются Международный день без Интернета, День скотча, День вдохновения сердца искусством, День адского холода, Всемирный день помощи больным проказой.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День веселья на работе, День горячего шоколада, День наоборот День “Обними экономиста” День “Ешьте брюссельскую капусту” День коктейля “Бренди Александр», в Нидерландах – День освобождения Освенцима, в Беларуси – День науки, в Австрии – День беспризорных детей, в Индии – День памяти Мехер Бабы.

Этот день в истории:

1729 – в Стамбуле выдали первую напечатанную арабским шрифтом книгу – толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных.

1734 – российская императрица Анна издала тайный указ “О браках малороссов”.

1747 – в Лондоне открылась первая клиника по лечению венерических заболеваний – госпиталь Lock.

1893 – в Патентном бюро США регистрируют торговую марку Coca-Cola.

1941 – создано Киевскую киностудию научно-популярных фильмов (с 1954 – Киевнаучфильм)

1950 – Президент США Гарри Трумэн публично объявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы, оружия, теоретически в сотни раз мощнее, по атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки во время 2-й Мировой войны.

1958 – осуществлен запуск первого американского искусственного спутника Земли “Эксплорер-1”, который установил наличие околоземного радиационного пояса.

1961 – США провели запуск космической ракеты с шимпанзе на борту. Ракета на скорости 8000 км / ч поднялась на высоту 250 км над Землей. Шимпанзе вернулась на Землю без повреждений.

1999 – ученые из университета Алабама (США) получили, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50 лет назад.

2000 – близ острова Анакапа произошла авиационная катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Alaska Airlines, в которой погибли 88 человек.

2009 – в Кении по крайней мере 113 человек погибли и более 200 получили ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло.

Какой сегодня церковный праздник

Церковь 31 января чтит память Афанасия Великого и Кирилла – архиепископов из Александрии.

Что нельзя делать

Нельзя крестить мальчика – это может принести в его жизни мужское бессилие.

Не стоит планировать переезд – на новом месте будут сопровождать скандалы и ссоры.

Приметы на 31 января

метель – зима еще будет длинной;

оттепель – к плохому урожая картофеля и сырого лета.

Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая и Максима.