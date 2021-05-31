Щороку 31 травня у світі відзначають день народження велоспорту. Саме цього дня 1868 року в місті Сен-Клу, розташованому неподалік Парижа, відбулися перші велоперегони.

Про це розповідають #Букви.

Дистанція за нинішніми мірками була всього 1200 метрів. Виграв перегони англієць Джеймс Мур – їхав зі швидкістю всього 11 кілометрів на годину. Сьогодні велосипед може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину.

У 1896 році велосипедні перегони було включено в Олімпійські ігри.

Всесвітній день велосипеда, заснований Генеральною Асамблеєю ООН, вперше відзначили 3 червня 2018 року.

Днем народження велосипеда вважають 6 квітня.

6 квітня 1818 року у Парижі барон Карл Дрез продемонстрував свій двоколісний засіб пересування, прототип сучасного велосипеда. Проте у такого велосипеда були відсутні педалі.

Трохи фактів із велосипедної історії:

Першим створив двоколісний засіб пересування у 1791 році французький граф де Сиврак. Своє дерев’яне творіння він назвав “Селеріфер” (виробник швидкості).

Термін “велосипед” (vélocipède) придумав француз Луї-Жозеф Дінер.

У 1839 році шотландський коваль Кіркпатрік Макміллан придумав педальний привід для велосипеда. Трансмісія складалася із двох металевих стержнів, які кріпилися до шатунів.

Велосипед з ланцюговим приводом був вперше представлений у Лондоні у 1885 року дизайнером Дж. Старлі (J.K. Starley).

У 2018 році 45-річна американка Денис Мюллер-Коренек (Denise Mueller-Korenek) встановила новий швидкісний рекорд на велосипеді. Вона розігналася до 295 км/год.

Спочатку велосипед було прикріплено до спеціального автомобіля, який провіз його по трасі на дні висохлого солоного озера Бонневілль у штаті Юта і розігнав до швидкості 240 км/год, потім американка добирала решту швидкості самостійно.