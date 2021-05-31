31 травня світ відзначає День боротьби з тютюнопалінням, Міжнародний День розсіяного склерозу (встановлений Міжнародною федерацією товариств розсіяного склерозу), Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю, а ще Всесвітній день блондинок.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.

1868 — у Парижі відбулися перші велосипедні перегони.

1870 — професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt запатентував асфальт (“французьке асфальтне покриття”). Вперше його застосували в липні того же року на Вільям-стріт у Ньюарку.

1879 — У Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.

1884 — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.

1894 — відкрили електричний трамвай у Львові.

1918 — в радянській Росії введено спільне навчання школярів і школярок.

1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.

1946 — у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.

1988 — Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).

1989 — на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.

1997 — підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква цього дня вшановує пам’ять сімох мучениць і племінника однієї з них, мученика Федота.

Прикмети погоди:

листя дуба повністю розпустилося – до хорошого врожаю;

зозуля довго кує – найближчим часом будуть теплі дні;

дуб розпустив листя раніше за ясен – літо буде посушливим.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Богдан, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен (Симеон), Фаїна, Федот, Христина, Василь, Лев, Макар, Михайло та Юлія.