Щороку 31 травня у світі відзначають День народження велоспорту. Саме цього дня 1868 року в місті Сен-Клу, розташованому неподалік Парижа, пройшла перша велосипедна гонка.

Про це розповідають #Букви.

Дистанція була за нинішніми мірками була всього 1200 метрів. Виграв гонку англієць Джеймс Мур – їхав зі швидкістю всього 11 кілометрів на годину. На сьогодні велосипед може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину.

У 1896 році велосипедні гонки включили в Олімпійські ігри.

Всесвітній день велосипеда, заснований Генеральною Асамблеєю ООН, вперше відзначили 3 червня 2018 року.

Днем народження велосипеда вважають 6 квітня.

6 квітня 1818 року у Парижі барон Карл Дрез продемонстрував свій двоколісний засіб пересування, прототип сучасного велосипеда. Проте у такого велосипеда були відсутні педалі.

Трохи фактів із велосипедної історії:

Першим створив двоколісний засіб пересування у 1791 році французький граф де Сиврак. Своє дерев’яне творіння він назвав “Селеріфер” (виробник швидкості).

Термін “велосипед” (vélocipède) придумав француз Жозеф Ньєпс.

У 1839 році шотландський коваль Кіркпатрік Макміллан придумав педальний привід для велосипеда. Трансмісія складалася із двох металевих стержнів, які кріпилися до шатунів.

Перший велосипед із ланцюговим приводом з’явився у 1868 році. Виробляла такі велосипеди французька фірма “Мейер і Ко”. Трансмісію розмістили з правої сторони рами, що зберіглося і до сьогоднішнього дня.

У 2018 році 45-річна американка Денис Мюллер-Кореньок (Denise Mueller-Korenek) встановила новий швидкісний рекорд на велосипеді. Вона розігналася до 295 км/год.

Спочатку велосипед був прикріплений до спеціального автомобіля, який провіз його по трасі на дні висохлого солоного озера Бонневілль у штаті Юта і розігнав до швидкості 240 км/год і потім американка добирала решту швидкість самостійно.