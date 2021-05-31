Про це розповідають #Букви.
Дистанція була за нинішніми мірками була всього 1200 метрів. Виграв гонку англієць Джеймс Мур – їхав зі швидкістю всього 11 кілометрів на годину. На сьогодні велосипед може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину.
У 1896 році велосипедні гонки включили в Олімпійські ігри.
Читайте также:
Всесвітній день велосипеда, заснований Генеральною Асамблеєю ООН, вперше відзначили 3 червня 2018 року.
Днем народження велосипеда вважають 6 квітня.
6 квітня 1818 року у Парижі барон Карл Дрез продемонстрував свій двоколісний засіб пересування, прототип сучасного велосипеда. Проте у такого велосипеда були відсутні педалі.
Трохи фактів із велосипедної історії:
Першим створив двоколісний засіб пересування у 1791 році французький граф де Сиврак. Своє дерев’яне творіння він назвав “Селеріфер” (виробник швидкості).
Термін “велосипед” (vélocipède) придумав француз Жозеф Ньєпс.
У 1839 році шотландський коваль Кіркпатрік Макміллан придумав педальний привід для велосипеда. Трансмісія складалася із двох металевих стержнів, які кріпилися до шатунів.
Перший велосипед із ланцюговим приводом з’явився у 1868 році. Виробляла такі велосипеди французька фірма “Мейер і Ко”. Трансмісію розмістили з правої сторони рами, що зберіглося і до сьогоднішнього дня.
У 2018 році 45-річна американка Денис Мюллер-Кореньок (Denise Mueller-Korenek) встановила новий швидкісний рекорд на велосипеді. Вона розігналася до 295 км/год.
Спочатку велосипед був прикріплений до спеціального автомобіля, який провіз його по трасі на дні висохлого солоного озера Бонневілль у штаті Юта і розігнав до швидкості 240 км/год і потім американка добирала решту швидкість самостійно.