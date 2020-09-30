Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что прибыль банковского сектора за 8 месяцев 2020 года в 33 млрд грн не должна вводить в заблуждение, ведь она ниже прошлогоднего показателя на 26%.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

“Прибыль за 8 месяцев в 33 млрд грн не должна вводить в заблуждение. Ведь она ниже прошлогоднего показателя на 26%. Причины: в 2020 банки больше формировали резервы под ожидаемые убытки, а население было менее заинтересовано в услугах банков. Прогноз: банки будут оставаться прибыльными, однако эффективность снизится. Надо просматривать операционные расходы, процентную политику и адаптировать свои кредитные программы под новые условия”, – отмечает Рожкова.

По словам Рожковой, кредитование бизнеса пока имеет неутешительную динамику.

“Банкам нужно больше определенности относительно кредитных каникул. Неопределенность относительно их продолжительности … остановили рост кредитования. Однако в июле-августе ухудшение ситуации с темпами кредитования бизнеса несколько затормозилось. Также начало оживать ипотечное кредитование. В июле впервые с 2017 года ипотека росла быстрее, чем потребительские кредиты”, – сказала первый заместитель главы НБУ.

Екатерина Рожкова добавила, что сейчас качественные корпоративные заемщики уже могут получить кредиты в украинских банках под 9% -12% годовых.