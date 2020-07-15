Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива”.

“40,5% граждан соглашаются, что президент Владимир Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды нельзя этого сказать”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что 9% украинцев уклоняются от ответа о честности Зеленского, а 33% считают, что ни президент, ни большая часть людей из его политической команды не являются честными и порядочными людьми.

Отмечается, что социологическое исследование было проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.