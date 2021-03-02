Об этом сообщила пресс-служба ЦВК.
В общем документы на регистрацию подали 64 гражданина, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Большинство оснований для отказа: невнесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства.
Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут:
- Виктория Шилова;
- Валентин Рыбин;
- Артем Марчевский;
- Иштван Добша;
- Людмила Дорошенко;
- Александр Груздев;
- Сергей Звагольский;
- Богдан Мироненко;
- Александр Тамбулатов;
- Юрий Третьяк;
- Андрей Бондаренко;
- Юлия Гакова;
- Надежда Масло;
- Лариса Ревва;
- Андрей Масенец;
- Антон Ровенский;
- Андрей Аксенов;
- Юлия Кузьменко;
- Николай Головко.
Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Франковской области примут:
- Михаил Ноняк;
- Александр Леонидович Шевченко;
- еще один Александр Леонидович Шевченко;
- Маруся Звиробий-Биленька;
- Руслан Зозуля;
- Руслан Кошулинский;
- Юрий Юрченко;
- Василий Вирастюк;
- Юрий Голиней;
- Иосиф Резеш;
- Руслан Дереворез;
- Мария Желоб;
- Иван Макар;
- Сергей Сивачук;
- Александр Петрович Шевченко.
Что известно о довыборах в Раду
Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили на воскресенье, 28 марта 2021 года. Необходимость в их проведении возникла после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).
По указанному округу также баллотируются: волонтер, доброволец Маруся Звиробий от “Европейской Солидарности”; представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) также назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50.
Это произошло после того, как внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.
- Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, пятипроцентный барьер могли бы преодолеть 4 партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет менее 19%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.
- Ранее председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко объяснил, почему у политсилы падает рейтинг. По словам нардепа, “отвалились” те украинцы, которые “ждали быстрых результатов”.
- Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение обещаний из предвыборной программы партии “Слуга народа”: большинство из них не выполнены.