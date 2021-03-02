Центральная избирательная комиссия сегодня, 2 марта, завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата.

Об этом сообщила пресс-служба ЦВК.

В общем документы на регистрацию подали 64 гражданина, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Большинство оснований для отказа: невнесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства.

Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут:

Виктория Шилова;

Валентин Рыбин;

Артем Марчевский;

Иштван Добша;

Людмила Дорошенко;

Александр Груздев;

Сергей Звагольский;

Богдан Мироненко;

Александр Тамбулатов;

Юрий Третьяк;

Андрей Бондаренко;

Юлия Гакова;

Надежда Масло;

Лариса Ревва;

Андрей Масенец;

Антон Ровенский;

Андрей Аксенов;

Юлия Кузьменко;

Николай Головко.

Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Франковской области примут:

Михаил Ноняк;

Александр Леонидович Шевченко;

еще один Александр Леонидович Шевченко;

Маруся Звиробий-Биленька;

Руслан Зозуля;

Руслан Кошулинский;

Юрий Юрченко;

Василий Вирастюк;

Юрий Голиней;

Иосиф Резеш;

Руслан Дереворез;

Мария Желоб;

Иван Макар;

Сергей Сивачук;

Александр Петрович Шевченко.

Что известно о довыборах в Раду

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили на воскресенье, 28 марта 2021 года. Необходимость в их проведении возникла после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

По указанному округу также баллотируются: волонтер, доброволец Маруся Звиробий от “Европейской Солидарности”; представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) также назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50.

Это произошло после того, как внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.