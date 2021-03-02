Об этом сообщила пресс-служба ЦВК.

В общем документы на регистрацию подали 64 гражданина, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Большинство оснований для отказа: невнесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства.

Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут:

  • Виктория Шилова;
  • Валентин Рыбин;
  • Артем Марчевский;
  • Иштван Добша;
  • Людмила Дорошенко;
  • Александр Груздев;
  • Сергей Звагольский;
  • Богдан Мироненко;
  • Александр Тамбулатов;
  • Юрий Третьяк;
  • Андрей Бондаренко;
  • Юлия Гакова;
  • Надежда Масло;
  • Лариса Ревва;
  • Андрей Масенец;
  • Антон Ровенский;
  • Андрей Аксенов;
  • Юлия Кузьменко;
  • Николай Головко.

Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Франковской области примут:

  • Михаил Ноняк;
  • Александр Леонидович Шевченко;
  • еще один Александр Леонидович Шевченко;
  • Маруся Звиробий-Биленька;
  • Руслан Зозуля;
  • Руслан Кошулинский;
  • Юрий Юрченко;
  • Василий Вирастюк;
  • Юрий Голиней;
  • Иосиф Резеш;
  • Руслан Дереворез;
  • Мария Желоб;
  • Иван Макар;
  • Сергей Сивачук;
  • Александр Петрович Шевченко.

Что известно о довыборах в Раду

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили на воскресенье, 28 марта 2021 года. Необходимость в их проведении возникла после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

По указанному округу также баллотируются: волонтер, доброволец Маруся Звиробий от “Европейской Солидарности”; представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) также назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50.

Это произошло после того, как внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.

  • Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, пятипроцентный барьер могли бы преодолеть 4 партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет менее 19%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.
  • Ранее председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко объяснил, почему у политсилы падает рейтинг. По словам нардепа, “отвалились” те украинцы, которые “ждали быстрых результатов”.
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