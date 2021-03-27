Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
25 марта президент США Джо Байден установил новый план по темпам вакцинации от коронавируса в стране. За 100 дней его президента собираются вакцинировать 200 миллионов американцев.
Чтобы следить за реализацией установленного плана, на главной странице сайта Белого дома установили специальный график, на котором указано – какое количество американцев получило первую дозу вакцины от коронавируса, сколько конкретно вакцин было сделано, а также – сколько еще необходимо сделать, чтобы достичь цели, установленной президентом.
“8 декабря я говорил о том, что я хотел бы добиться вакцинации на уровне 100 миллионов в первые 100 дней (президентства, – ред.). На 58 день нам удалось добиться этой цифры. Мы опередили план.
Вторая наша задача – к 100-му дню – вакцинация на уровне 200 миллионов человек. Да, вы правильно поняли – 200 миллионов вакцинаций за первые 100 дней. Я понимаю, что это очень оптимистичные планы, в два раза превышающие то, что мы запланировали. Ни одна другая страна не подошла даже близко к таким цифрам. Я надеюсь, мы сможем этого добиться”, – сказал Байден во время пресс-конференции 25 марта.
На сайте CDC представлена интерактивная карта, на которой можно проследить – как много жителей того или иного штата уже получили первые дозы вакцины от коронавируса.
Наиболее темные штаты – лидеры по вакцинации. Среди них: Южная Дакота, Северная Дакота, Нью-Мехико, Оклахома, Аляска, Гавайи, Висконсин, Западная Вирджиния, Массачусетс, Мейн и округ Колумбия.
- 19 марта президент США Джо Байден заявил, что его администрация достигнет цели в 100 миллионов вакцинаций от COVID-19 примерно на шесть недель раньше до 100-дневного срока.