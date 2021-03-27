35% американских граждан, около 120 миллионов человек, уже получили первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

25 марта президент США Джо Байден установил новый план по темпам вакцинации от коронавируса в стране. За 100 дней его президента собираются вакцинировать 200 миллионов американцев.

Чтобы следить за реализацией установленного плана, на главной странице сайта Белого дома установили специальный график, на котором указано – какое количество американцев получило первую дозу вакцины от коронавируса, сколько конкретно вакцин было сделано, а также – сколько еще необходимо сделать, чтобы достичь цели, установленной президентом.

“8 декабря я говорил о том, что я хотел бы добиться вакцинации на уровне 100 миллионов в первые 100 дней (президентства, – ред.). На 58 день нам удалось добиться этой цифры. Мы опередили план. Вторая наша задача – к 100-му дню – вакцинация на уровне 200 миллионов человек. Да, вы правильно поняли – 200 миллионов вакцинаций за первые 100 дней. Я понимаю, что это очень оптимистичные планы, в два раза превышающие то, что мы запланировали. Ни одна другая страна не подошла даже близко к таким цифрам. Я надеюсь, мы сможем этого добиться”, – сказал Байден во время пресс-конференции 25 марта.

На сайте CDC представлена интерактивная карта, на которой можно проследить – как много жителей того или иного штата уже получили первые дозы вакцины от коронавируса.

Наиболее темные штаты – лидеры по вакцинации. Среди них: Южная Дакота, Северная Дакота, Нью-Мехико, Оклахома, Аляска, Гавайи, Висконсин, Западная Вирджиния, Массачусетс, Мейн и округ Колумбия.