В результате схождения снежной лавины на востоке Турции погибли 33 человека.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что среди погибших 11 сотрудников сил безопасности.

Помимо того, как сообщает губернатор провинции, больше 50 людей получили ранения и травмы.

В данный момент продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому количество жертв пока еще трудно назвать окончательно.

Уточняется, что лавина накрыла группы спасателей, отправившиеся на поиски двух пропавших людей.

Напомним, что в высокогорье восточной части Закарпатской области 10-11 января ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня в связи с оттепелью.