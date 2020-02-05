Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что среди погибших 11 сотрудников сил безопасности.

Помимо того, как сообщает губернатор провинции, больше 50 людей получили ранения и травмы.

В данный момент продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому количество жертв пока еще трудно назвать окончательно.

Уточняется, что лавина накрыла группы спасателей, отправившиеся на поиски двух пропавших людей.

Фото: hurriyet.com.tr

Напомним, что в высокогорье восточной части Закарпатской области 10-11 января ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня в связи с оттепелью.