Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Отмечается, что среди погибших 11 сотрудников сил безопасности.
Помимо того, как сообщает губернатор провинции, больше 50 людей получили ранения и травмы.
В данный момент продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому количество жертв пока еще трудно назвать окончательно.
Уточняется, что лавина накрыла группы спасателей, отправившиеся на поиски двух пропавших людей.
Напомним, что в высокогорье восточной части Закарпатской области 10-11 января ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня в связи с оттепелью.
- По данным снеголавинных станций по состоянию на 8 утра 6 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра.