39% украинцев считают , что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Если в течение октября-декабря прошлого года относительное большинство граждан считало, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая (48% в октябре и 43% в декабре), то по данным последнего опроса, доля таких уменьшилась до 30%.

Доля тех, кто считает , что новая власть ничем существенно не отличается от предыдущей, выросла до 39% (в октябре она составляла 27%, в декабре – 34%).

Также выросла доля тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей (сейчас она составляет 20%, тогда как в октябре – 8%, в декабре – 13%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.