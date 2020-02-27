Принять участие в забегах смогут бегуны, родившиеся не позже 2006 года. Каждый желающий сможет выбрать дистанцию 1 или 3 км и преодолеть её со своим верным другом. На финише участников будут ждать подарки: медаль финишера для бегуна и жетон-адресник для его четвероногого друга. Самые быстрые бегуны также смогут посоревноваться за призы.

Забеги Pro Plan® Dog Run 3 km и Pro Plan® Dog Walk 1 km состоятся утром 4 апреля на территории ВДНХ. Зарегистрироваться на них можно уже сейчас на сайте Киевского полумарафона.

“Мы организовываем Pro Plan® Dog Run ради того, чтобы продолжить нести в массы идеи здорового образа жизни. Каждый ваш поступок имеет значение, – убежден генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – У меня самого когда-то была собака – лабрадор Ева. В моей жизни был период, когда я даже не хотел выходить из дома, это был период поиска себя. Но с Евой надо было гулять, со временем эти прогулки переросли в пробежки. Собака – это больше, чем друг, и совместный досуг помогает это понять и ощутить”.

В забеге смогут принять участие бегуны от 14 лет, которые будут вести своих собак на поводках. На дистанции запрещено использовать поводок-рулетку, а также строгие ошейники. Если собака внесена в перечень опасных пород, она обязательно должна быть в наморднике.

Перед забегом все собаки проходят бесплатное ветеринарное обследование на месте выдачи стартового пакета.

Официальный сайт мероприятия – https://workua.kyivhalfmarathon.org/

Регламент соревнований доступен по ссылке – http://bit.ly/ProPlanDogRun

Титульный партнер забегов с собаками — ТМ Pro Plan

Организатор — Run Ukraine