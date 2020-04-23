В Киеве в Александровской больнице от COVID-19 лечатся четыре священника из Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области.

Об этом заявила глава департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в эфире hromadske.

“По информации главного врача, на сегодня есть четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения из какой они церкви они. Но наибольшее количество их в Александровской больнице”, – отметила Гинзбург.

На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно у больницу в Киеве, Гинзбург ответила: “Я не могу объяснить”.

Она также добавила, что в инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек.

По словам Гинзбург, столичные больницы нельзя назвать лучшими, так как все учреждения, определенные для лечения COVID-19, обеспечены всем необходимым, “везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице”.

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Ранее главный врач Александровской клинической городской больницы Людмила Антоненко на своей странице в Facebook сообщила, что в медучреждении заканчиваются места для больных коронавирусом, готовятся резервные кровати.

Напомним, 19 апреля пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила об открытии двух уголовных производств за нарушения карантина на Пасху в Святогорской Свято-Успенской и Почаевской Свято-Успенской лаврах (оба монастыря принадлежат Московскому патриархату).

“Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантинных ограничений: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре по время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что производства были открыты по статье уголовного кодекса “нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, которая может повлечь за собой лишение свободы на срок до восьми лет.