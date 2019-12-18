Адвокат Константин Татарченко, который защищает права подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко назвал имя прокурора, который подписал подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения Антоненко.

Об этом Татарченко написал в Facebook.

“Без его подписи движения по делу не было бы… что судья, что прокурор – одиозны, как и принято в делах такой категории”, – прокомментировал адвокат.

#Буквы собрали информацию о прокуроре.

Александр Лукашенко пришел работать в Генеральную прокуратуру в 2003 году.

В 2007 году его назначили начальником отдела надзора за соблюдением законов при производстве ОРД (оперативно-розыскной деятельности), досудебного расследования и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины. В 2011 году Лукашенко занял должность заместителя начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности – начальника управления надзора за соблюдением законов СБУ и Государственной пограничной службой Украины.

В 2015 году Александра Лукашенко назначили начальником отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины. А через год он получил должность заместителя начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности – начальника управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией.

Жена прокурора Ирина Лукашенко занимается предпринимательством. У нее есть право на занятие адвокатской деятельностью.

В декларации семьи Лукашенко много недвижимости.

В Киевской области у него есть земельный участок (1201 кв. м), на Софиевской Борщаговке в Киеве есть жилой дом, площадь которого более 300 кв. м. и земельный участок – 1000 кв. м.

Есть две квартиры в Киеве: 31 и 40 кв. м. Всей этой недвижимостью полностью владеет Александр Лукашенко.

У семьи есть еще два дома в Киеве – 405 кв. м, 288 кв. м – они записаны на жену Ирину.

Также она владеет двумя земельными участками – 990 кв. м и 877 кв. м.

Кроме того, Ирина Лукашенко является владелицей земельного участка и части дома в селе Микуличин, что в Ивано-Франковской области. Как пишут СМИ, этот дом является гостиницей и называется “Inn ZatishOK”.

А еще на нее записаны квартиры в Киеве: 60 кв. м, 33 кв. м, 30 кв. м, 25 кв. м. У Ирины Лукашенко есть квартира в Словакии.

В семье есть три автомобиля: Audi Q5, Q3 и Jaguar XF.

Ирина Лукашенко владеет корпоративными правами общества Allе Trade s.r.o. (Словакия).

Александр Лукашенко задекларировал зарплату в размере 761 тыс. гривен, доход его супруги за год составил – 1 млн 382 тыс. грн.

Наличными Ирина Лукашенко держит 580 тыс. гривен и 16 тыс. евро, Александр Лукашенко задекларировал 190 тыс. гривен наличными.

Два года назад по результатам расследования команды проекта Prosud НАБУ начало уголовное производство относительно незаконного обогащения прокурора ГПУ Александра Лукашенко в собственности которого четыре дома общей площадью 1285 кв.м, восемь квартир, три автомобиля и несколько земельных участков.

Сообщается, что супруга прокурора в 2016 году смогла купить дом площадью 288 м. кв. в Киеве за 10 тыс. гривен и автомобиль Jaguar XF 2010 г.в. по той же цене.

Прокурор ГПУ Лукашенко Олександр Олександрович У команди Prosud гарні новини: за результатами їхнього розслідування НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо незаконного збагачення прокурора ГПУ Олександра Лукашенка у власності якого 4 будинки загальною площею 1285 кв.м, 8 квартир, 3 автомобілі та декілька земельних ділянок. Більше того, дружина якого володіє супер здібностями купувати дороге майно задешево? У 2016 році їй вдалося придбати будинок площею 288 м.кв. в Києві за 10 тис.грн та автомобіль Jaguar XF 2010 р.в. за тією ж ціною. Згадати хто такий Олександр Лукашенко вам допоможе коротке відео 👇 Опубліковано Реанімаційний Пакет Реформ – РПР Вівторок, 30 січня 2018 р.

А это его анкета на сайте Генеральной прокуратуры о том, что Александр Лукашенко достоверно задекларировал имущество, не совершал действий, порочащих честь прокурора и так далее:

Стоит отметить, что Лукашенко также прошел переаттестацию в Генеральной прокуратуре: